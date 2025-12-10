韓國R&B實力唱將來台開唱！THAMA曾合作EXO、NCT127 自曝是周杰倫粉絲

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

Billboard Live TAIPEI 在11月的時候正式開幕，首個演出就請來日本歌姬中島美嘉，重量級的嘉賓讓這個世界頂尖的場地更添光彩，他們持續深耕台、日、韓的音樂文化交流，近日宣布來自韓國的三位R&B實力派歌手george、SOLE &THAMA，將分別於18、19日登上Billboard Live TAIPEI的舞台。

來自韓國R&B靈魂雙聲SOLE & THAMA也將於19日登上Billboard Live TAIPEI。（圖／Billboard Live TAIPEI提供）

廣告 廣告

george是一名韓國創作歌手，以柔和音色跟洗鍊的節奏感著稱，歌曲〈Boat〉讓他成為「夏天的象徵」。2023年推出的正規專輯《FRR》獲得市場跟樂評的雙重肯定，2024年更是以翻唱專輯《gimbap》再創高峰。而將登上Billboard Live TAIPEI舞台的他也預告編排上有不一樣的變化，敬請歌迷們期待當天的演出。而george先前就曾來過台灣演出，對於友善的人、乾淨的城市以及滷肉飯難以忘懷。面對充滿美食的台灣，george表示這次想嘗試珍珠奶茶、吃蚵仔煎跟潤餅。

韓國R&B實力唱將george預告編排上有不一樣的變化。（圖／Billboard Live TAIPEI提供）

至於來自韓國R&B靈魂雙聲SOLE & THAMA也將於19日登上Billboard Live TAIPEI。SOLE以細膩、溫暖的嗓音受到矚目，代表作〈RIDE〉跟〈Slow〉受到韓國樂壇的喜愛。而THAMA更是大有來頭，2017年出道後就陸續跟EXO、NCT127、姜丹尼爾等人合作，2021年的首張專輯《DON’T DIE COLORS》得到韓國大眾音樂獎「最佳 R&B／靈魂專輯」及韓國嘻哈音樂獎「年度 R&B 專輯」。

由於兩人都是第一次來台，SOLE表示很興奮，期待可以好好享受「台灣感性」的氛圍。THAMA透露，身邊的朋友來旅行後都大力稱讚，並說台灣很適合他，所以他充滿期待。聊起在地美食，SOLE想在一間很棒的火鍋餐廳，好好吃一次正宗的火鍋，THAMA則想鼓起勇氣挑戰「臭豆腐」。兩人對於華語音樂的略有涉獵，SOLE很喜歡〈月亮代表我的心〉，台灣音樂人她目前只認識9m88，但相當折服9m88獨特的聲線。THAMA則是周杰倫的粉絲，從學生時期就相當喜歡電影《不能說的秘密》。對於這次的演出，兩人搶先預告將會翻唱〈Close To You〉，相信在他們的詮釋下，絕對會給歌迷不一樣的感受。







更多FTNN新聞網報導

63歲台語歌王秀一字馬、翻跟斗！陳雷曾創新加坡開唱紀錄 突揭內心話「看一次就少一次」

F3＋五月天阿信＋周杰倫夢幻連動！MV彩蛋解析在這裡 首播破2500萬次觀看紀錄

朱孝天遭除名F4！老婆心疼發聲 曝他為此瘦了15公斤

