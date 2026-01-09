韓國THE NORTH FACE羽絨外套爆造假！營運商認13款「用鴨絨充當鵝絨」

國際中心／倪譽瑋報導

The North Face 在韓國的營運商坦承，部分商品標註「鵝絨」裡面卻混入「鴨絨」。（圖／翻攝自YT＠The North Face）

根據《韓聯社》報導，知名戶外品牌The North Face（北臉）近日在當地爆出羽絨外套填充物標示與實際內容不符的爭議。部分消費者反映，購買時商品標示為「鵝絨」，實際卻混入鴨絨或其他填充材質，引發外界關注。對此，The North Face在韓營運商也認了確有此事，指出有13款羽絨產品出現填充物混用比例誤標情形。

羽絨外套保暖效果落差 韓國消費者怒投訴

《韓聯社》指出，爭議起因於消費者透過韓國時尚電商平台Musinsa購買羽絨外套後，察覺保暖效果與商品說明出現落差，進一步比對後發現，填充物混用比例與販售頁面記載不一致，隨即向平台與相關單位投訴。

隨著事件延燒，The North Face在韓國的營運商Youngone Outdoor於2025年12月3日發布官方聲明，對外坦承確實存在填充物混用比例誤標的情況，並向消費者致歉。

The North Face營運商承認：羽絨填充誤標

Youngone Outdoor在聲明中表示，問題產品主要涉及於特定通路販售的「1996 Retro Nuptse Jacket」，公司在發現標示錯誤後，已第一時間修正相關產品資訊，以避免進一步影響消費者權益；同時也針對所有通路銷售的羽絨產品啟動全面盤點調查。

聲明指出，截至目前已確認共有13款羽絨產品出現填充物混用比例誤標情形，相關資訊皆已完成修正。針對在標示錯誤期間購買相關產品的消費者，業者將主動個別通知退款流程與聯絡方式，並提供全額退款處理。

公司致歉並協助消費者、承諾將嚴防造假

Youngone Outdoor也在聲明中坦言，此次事件的根本原因在於檢驗與確認流程未臻完善，公司全體員工對此事態度嚴正，正全力處理後續事宜。未來將以公開、透明方式揭露正確產品資訊，並承諾將於後續公布防止類似情況再發生的具體對策。

《韓聯社》報導指出，事件曝光後，在韓國引發消費者對羽絨服標示透明度與管理機制的討論聲浪，相關單位也被要求加強對冬季服飾填充物標示的監督。

