韓國TOP男星改朝換代！韓網友點名4大演員時代！最新火爆大勢韓星：邊佑錫、李彩玟、秋泳愚等男神上榜
【文/少女心文室】韓網最近有網友點名「4大男演員時代」！盤點歷年4個時期TOP韓國男演員，包括像是1世代為1990年代時期，元斌、姜棟元、趙寅成等男神上榜、2世代為2000年代開始，孔劉、朱智勛、李棟旭等男神上榜、而3世代為2010年後半，包括朴敘俊、安孝燮、南柱赫等男神上榜，最新4世代則為2020年開始，包括邊佑錫、李彩玟、秋泳愚等男神上榜，趕緊一起來看完整名單有誰！
韓國TOP男演員1世代：
韓網友點名在1990年代，當時的TOP韓國男星包括：張東健、高修、鄭雨盛、元斌、姜棟元、玄彬、趙寅成、蘇志燮、李秉憲等男神上榜！韓網友表示，這是光喊出名字就認識的TOP演員們！放眼到現在，現在這些男星不少人都已經4、50歲已婚，但也都持續活躍在螢光幕上，鄭雨盛與玄彬才一起主演了韓劇《韓國製造》、蘇志燮更是新劇一部接一部，今年也將以動作韓劇《金部長》回歸、姜棟元才剛與全智賢合作完《暴風圈》，唯獨元斌婚後隱身，讓觀眾相當想念他！
韓國TOP男演員2世代：
韓網友點名在2000年代時期，當時的TOP韓國男星包括：孔劉、朱智勳、李棟旭、姜河那、金宇彬、曹政奭、李帝勳、宋仲基、任時完等男神上榜！韓網友表示：他們都是有著相當著名代表作的演員！孔劉《咖啡王子1號店》相當經典、朱智勛以《宮》紅遍全亞洲、李帝勳以《Signal 信號》打開知名度、宋仲基更是代表作不斷，包括《成均館緋聞》、《善良的男人》、《太陽的後裔》等作！不過不少網友也提出，李敏鎬與李鍾碩也是該出現在這個榜單的兩大男神！
韓國TOP男演員3世代：
韓網友點名在2010年代時期，當時的TOP韓國男星包括：徐康俊、朴寶劍、南柱赫、丁海寅、俞承豪、安孝燮、崔宇植、朴敘俊、柳俊烈等男神上榜！這些男神集中30代男演員，不少人剛好當完兵！徐康俊退伍後，去年演出《臥底高中》回歸、朴寶劍同樣退伍，在去年演出《苦盡柑來遇見你》回歸！而南柱赫剛退伍，今年將以新劇《鬼謎東宮》回歸、安孝燮也將睽違3年演出《今天也售罄了》回歸、朴敘俊也睽違已久在去年演出愛情劇《等待京道》回歸！
韓國TOP男演員4世代：
韓網友點名在2020年代時期，現階段的TOP韓國男星包括：宋江、李到晛、金永大、邊佑錫、李彩玟、文相敏、李宰旭、崔顯旭、秋英宇(秋泳愚)等男神上榜！韓網友指出這些男神是近期相當火爆的男演員們！宋江剛退伍，將演出《Four Hands》回歸、李到晛同樣剛退伍，將演出《銀河大酒店》回歸、邊佑錫今年將大舉回歸，最新作搭檔IU李知恩主演《21世紀大君夫人》回歸、李彩玟去年主演《暴君的廚師》正式打開演員知名度、秋泳愚則是新作不斷，將有《戀愛博士》、《長假》等作陸續公開！
以上就是韓國網友點名的4大時期TOP男星們，不曉得劇迷們認同嗎？不過有有不少網友點名，包括：宋承憲、裴勇浚、李準基、南宮珉、李俊昊、池昌旭等演技派男演員為何都沒上榜，只能說榜單參考用，每個人心中都有無可取代的男神演員！就讓我們期待各路男神們持續帶來精采好作吧！
