韓團中國簽售被逼取消！撞南京大屠殺公祭 「因隊內有日本人」遭波及

娛樂中心／綜合報導

le_sserafim。（圖／翻攝自Ｘ＠le_sserafim）

韓國人氣女團 LE SSERAFIM 原定於明（14）日在上海舉行新曲《SPAGHETTI》簽售會，卻在活動倒數前兩天突遭取消，引爆中國粉絲強烈不滿。主辦單位 MAKESTAR 於昨（12）日在微博發布聲明，僅以「不可抗力因素」為由宣布活動取消，強調是在與多方反覆討論後，做出的艱難決定，並多次向粉絲致歉，但模糊說法反而引來更大反彈。

LE SSERAFIM上海簽售會在舉辦前兩天宣布取消惹火粉絲們。（圖／翻攝自微博）

由於近期中日關係持續緊張，多名日本藝人接連取消或暫停赴中演出、宣傳行程，連天后濱崎步的演唱會都臨時喊停，使外界普遍認為此次 LE SSERAFIM 活動生變，與團內成員國籍有關。LE SSERAFIM 為韓日混合女團，成員中包含兩名日本籍成員 Sakura（宮脇咲良）與 Kazuha（中村一葉），因此不少網友直指，所謂的「不可抗力」，實際原因恐怕正是「團裡有日本人」。

廣告 廣告

le_sserafim日本成員Sakura（宮脇咲良）。（圖／翻攝自宮脇咲良IG）

相關討論迅速在網路發酵，有粉絲質疑：「什麼不可抗力？是不是因為團內有日本成員？」、「現在是限日嗎？有日本人的韓團也不行？」、「明明局勢這麼敏感，為什麼還要硬辦，最後再取消？」也有人直言：「疑似就是因為隊內日籍成員才被迫喊停。」

LE SSERAFIM日本成員Kazuha（中村一葉）。（圖／翻攝自KazuhaIG）

除了政治因素引發爭議，取消時機同樣遭到抨擊。部分粉絲指出，主辦方明知近期環境敏感，卻仍讓活動一路進行到舉辦前才緊急喊卡，導致不少人早已訂好交通、住宿，白白耗費金錢與時間。更有聲音認為，活動日期安排本身就極為尷尬，因當天正值南京大屠殺死難者國家公祭日，相關時序格外敏感。

事實上，MAKESTAR 上月才因撞上公祭日，提前宣布延後 LE SSERAFIM 原訂於台北舉行的簽售活動，卻對上海場遲遲未作處理，直到活動前夕才臨時取消，被批評反應過慢、風險評估失準。在「限韓令」陰影未散的情況下，韓流藝人赴中活動本就不易，如今再疊加中日情勢因素，讓韓日混合團體處境更加尷尬。

更多三立新聞網報導

許光漢、張軒睿鬧翻？傳眼紅資源友情生變 他首正面回應：真的太誇張

曾合作趙震雄！許光漢聞他退圈消息「一臉震驚」 親揭過去同桌吃飯互動

金唱片今搶票！「網頁排隊1hr」粉絲全崩潰 心死喊：票都沒了還沒進去

33歲網紅陳屍停車場！昔以藝術與極端整形爆紅 「曾砸1500萬」改造身體

