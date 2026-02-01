韓團剛離開台灣返韓就出事！他演出「突在舞台上暈倒」 公司發聲揭原因

記者王培驊／綜合報導

FTISLAND。（圖／SHOWOFFICE提供）

韓國樂團FTISLAND上週末才連續兩天在台北台大體育館舉辦限定演唱會「FTSODE」，與台灣粉絲近距離互動，氣氛熱烈，未料才剛結束台灣行程返韓，便傳出突發狀況，引發粉絲關切。

韓團FTISLAND成員崔敏煥(左)回到韓國演出突暈倒。(圖／中天電視提供)

根據韓媒報導，FTISLAND於昨（31）日參加在韓國京畿道高陽市KINTEX舉辦的音樂祭「First Music Station」，演出進行到一半時，鼓手崔敏煥突然在舞台上倒下，現場一度中斷演出。他隨即在工作人員攙扶下離場，主辦單位也緊急安排其他鼓手代打，演出最終順利完成。

廣告 廣告

FTISLAND鼓手崔敏煥演出時，突然在舞台上倒下。（圖／希林國際Chillin International提供）

事件曝光後，FNC娛樂出面說明，表示崔敏煥是在演出途中出現身體不適狀況，當下已由現場醫療人員進行檢查，所幸並無大礙。公司也強調，目前崔敏煥已充分休息，狀況正在恢復中，並會持續觀察其健康狀態。

所屬公司進一步表示，對於讓粉絲擔心深感抱歉，未來將更加審慎評估藝人的身體狀況，在演出安排與現場應變上也會更加謹慎，以確保藝人健康與演出安全為優先。

FTISLAND為FNC娛樂旗下首支樂團，也是韓國流行音樂史上首個以「偶像樂團」形式出道的團體。團體於2007年正式出道，現任成員包括主唱李洪基、貝斯手李在真以及鼓手崔敏煥，長年活躍於亞洲各地，擁有大批死忠粉絲。此次在台灣完成連兩天演出後，隨即返韓投入音樂祭行程，未料短時間內接連奔波，突發狀況也讓外界更加關注藝人的健康負荷。

更多三立新聞網報導

車銀優和母親恐「共同被判入獄」！調查4局罕見出手 律師曝最慘下場

霍諾德再發101幕後照！「1句話」惹台灣網友鼻酸 超狂攝影吊鋼索畫面曝

帶&TEAM回家鄉！王奕翔喊「帶成員吃早餐店蛋餅」 親曝來台有秘密任務

King&Prince首度海外合體！登小巨蛋舞台 喊：想在台灣夜市拍電影

