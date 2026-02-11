韓團女神也被圈粉，知名泡麵加野格引爆話題

▲近期來台的知名韓國女團也被推薦必吃滿漢大餐泡麵，再次掀起搶購熱潮。

[NOWnews今日新聞] 農曆新年將至，不少人已開始煩惱和家人歡慶團聚的宵夜吃什麼才能引起親友興趣，又符合年節氣氛。近期有韓國女團來台在vlog開心曬這款台灣牛肉泡麵代表，引發討論；同時，社群平台上也掀起一波「大人味深夜食堂」的話題，網友瘋傳滿漢大餐「麻辣鍋牛肉麵」加野格酒堪稱神級搭配，留言區幾乎一面倒實測好評，「野格的微甜草本香，可以溫潤麻辣的味道」、「辣感變順、尾韻更回甘」、「這組合根本冬夜靈魂伴侶」。

有網友分析，該款麻辣鍋牛肉泡麵本身即帶有酒釀與發酵風味基底，使湯頭除了辛香辣感外，仍保留回甘特色；當草本系酒款加入後，不僅豐富了湯底的滋味，同時調和原本鮮明的辣感，使口感更圓潤順口，意外讓這碗經典泡麵多了一種「高級吃法」。

廣告 廣告

▲網友瘋傳滿漢大餐「麻辣鍋牛肉麵」本身即帶有酒釀與發酵風味基底，加野格酒後風味更具層次。

除了社群話題外，近期來台的知名韓國女團也被推薦必吃滿漢大餐泡麵，並分享於社群平台，網友紛紛表示：「找到買不到這幾種泡麵的原因了……」外國人為什麼愛滿漢大餐？「真的有肉！」是國外消費者對滿漢大餐的主要印象。滿漢大餐近年在海外也累積不少討論度，過去不僅被網友整理進「韓國人來台必買清單」，也曾被日媒點名為亞洲代表性泡麵之一。這回隨著韓星來台分享，再度勾起不少討論聲量，也讓更多旅客把它納入口袋名單。

近年泡麵市場也吹起「升級系」風潮，從湯頭到麵體都成為討論焦點。滿漢大餐「Gold」系列，就被網友封為2025年爆紅崛起的泡麵之一，過去也有台灣名廚曾拍片分享，形容「金牛肉麵」麵條像是外面現煮的，泡了五分鐘依然很有嚼勁！湯頭香辣順口、酸辣豐富，讓他忍不住直呼「ㄟ嗨！這碗會大賣」。另一款「熗牛肉麵」則是川味油潑味型、湯頭較溫和，兩款在辣度和風味上各有各色。

▲近期來台的知名韓國女團也被推薦必吃滿漢大餐泡麵，再次掀起搶購熱潮。

▲近期來台的知名韓國女團也被推薦必吃滿漢大餐泡麵，再次掀起搶購熱潮。

從社群實測話題，到海外旅客與韓星跟風嘗試，泡麵逐漸成為不少人認識台灣味的方式之一。今年過年，滿漢大餐將與高雄夢時代購物中心、統一時代百貨台北店及DREAM PLAZA合作推出年節限定活動。過年吃滿漢大餐，也象徵「料豐味美一整年」的好兆頭呢！



▲滿漢大餐於新春期間將與高雄夢時代購物中心、統一時代百貨台北店及DREAM PLAZA合作推出年節限定活動，另在限定超商門市還有限量新春主題「Gold系列」禮盒，蘊含「料豐味美一整年」的寓意。

▲滿漢大餐於新春期間將與高雄夢時代購物中心、統一時代百貨台北店及DREAM PLAZA合作推出年節限定活動，另在限定超商門市還有限量新春主題「Gold系列」禮盒，蘊含「料豐味美一整年」的寓意。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

逛市集、看電影 「駁二小夜埕」250攤文創美食2/14開跑

影／以為是美食街！外國人誤闖泰國喪禮 見家屬上菜喊善良

兄弟啦啦隊4女神應援葳格尾牙 屋馬鵝房宮美食市集開吃