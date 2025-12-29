韓團小卡出招！ 昌珉出超怪「腳底卡」：創造之前沒有的

東方神起昌珉推出腳底小卡。（圖／翻攝自《要來這邊嗎？》、X）

韓流偶像小卡文化正朝著更加創意獨特的方向發展，從傳統的自拍照到現在的獵奇風格，吸引粉絲熱烈收集。東方神起成員昌珉推出的「腳底卡」成為業界首創，而THE BOYZ的萬聖節特輯則以各種角色扮演吸引目光。這股創新風潮不僅來自粉絲自製，官方也開始推出越來越獨特的小卡設計，成為韓流商機的一部分，讓超商通路也積極引進韓團專輯滿足粉絲需求。

不只有粉絲自製奇特的小卡，除了從美麗帥氣的風格，現在許多偶像也推出各種創意十足的設計。東方神起成員昌珉就在年曆套組中，推出了超荒謬的「腳底卡」，將腳掌直接對著鏡頭拍攝，堪稱第一人，也讓粉絲十分喜愛，甚至有人笑稱「腳很白很漂亮，怎麼保養的」。昌珉就透露，想拍出創新的自拍小卡，而腳底小卡至今還沒有出現過，所以就嘗試了這個創意。

昌珉的靈感來源是Super Junior成員藝聲的「洗澡卡」，還有同團東海的「婆婆卡」，因此突發奇想與腳底合照。，似乎越奇特的小卡，粉絲越想要收藏。

超商發起韓團專輯預購。（圖／彭振棠攝。）

韓團THE BOYZ的《Stylish》萬聖節小卡特輯，同樣令人印象深刻，成員們分別扮演淘氣小企鵝Pororo、Loopy小海狸，甚至神燈精靈等角色。女團XG的Jurin則在小卡中加入大眼特效，帶給粉絲驚喜，也為韓團專輯預購增添賣點。

這股韓流新商機已延伸至台灣的零售通路，SEVENTEEN小分隊DxS的新專輯在台灣超商發起預購，最受關注的就是限定小卡。此外，LE SSERAFIM專輯也曾在台灣通路上架，另一家超商則是推出過G-Dragon專輯，讓KPOP迷忍不住掏出荷包。

