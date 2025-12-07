韓團成員喊「台灣是國家」惹怒小粉紅 黑底白字急道歉

新人團體ALLDAY PROJECT得獎感言引發小粉紅不滿。（圖／翻攝自ALLDAY PROJECT X）





南韓年度娛樂盛世《2025 AAA》（Asia Artist Awards）頒獎典禮昨（6）日在高雄世運主場館落幕，新人團體ALLDAY PROJECT風光拿下「New Wave」、「年度新人」、「最佳藝人」等獎項，美國籍成員Bailey以流利的英文致謝，沒想到引起小粉紅不滿。對此，她也道歉了。

ALLDAY PROJECT首度來台難掩興奮，其中Bailey在發表得獎感言時，用英文說了「很榮幸能獲得邀請，有機會站上這個舞台，在這個美麗的國家。」沒想到立刻遭到中國大陸網友出征，甚至湧入她的社群平台開轟。

對此，Bailey以黑底白字公開道歉，強調使用country（國家）這個詞並沒有任何政治含義，因為自己的言詞造成粉絲的不適或是誤解而向大家道歉，最後她寫下「高雄是個美麗的城市，期待能在中國再次與大家見面。」



