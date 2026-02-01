韓團撒嬌舞爆紅！高雄開唱疑設備出包 「舞台全黑粉絲救場」掀兩派討論

娛樂中心／綜合報導

TWS在高流舉辦演唱會。（圖／D-SHOW提供）

韓國男團TWS週末一連兩天在高雄流行音樂中心開唱，展開首次世界巡迴演唱會「24/7：WITH：US」高雄站，吸引大批粉絲朝聖。不過演出過程中卻突發狀況，舞台燈光一度全暗、聲音中斷，也在網路上掀起「到底是不是停電」的討論。

從現場粉絲拍下的畫面可見，TWS成員原本跟著音樂正常演出，唱到一半卻突然聽不到人聲，隨後舞台燈光與後方背板一併熄滅。成員們一邊揮手安撫台下粉絲，一邊摸著耳返確認狀況，而台下粉絲則自發性舉起手機、打開手電筒，還接力大合唱，撐起短暫空檔。

廣告 廣告

部分網友表示，當下疑似真的發生停電，音響與舞台設備同步受到影響，狀況約維持2到3分鐘，直到工作人員排除問題後，演出才恢復正常，也順利唱完整場。

不過，網路上也出現另一派不同解讀。有粉絲指出，當時背景音樂其實仍有微弱聲音，二樓控台燈光也都正常亮著，研判並非全面停電，而是麥克風系統臨時出狀況，加上正好要銜接成員談話環節，工作人員才暫時未開燈，卻意外被誤傳成「唱到停電」。儘管現場狀況眾說紛紜，但多數粉絲仍對成員的臨場反應給予好評，TWS在設備異常時不斷向觀眾示意、保持互動，而工作人員也相當迅速排除問題，讓不少人直呼「反而更感動」。

PLEDIS娛樂旗下、以清爽形象走紅的TWS，近期憑〈OVERDRIVE〉「撒嬌舞」掀起模仿熱潮。此次高雄場雖然成員JIHOON因故缺席，仍由SHINYU、DOHOON、YOUNGJAE、HANJIN、KYUNGMIN五人撐起全場，以高能量完成演出，也為首次世巡留下難忘插曲。

更多三立新聞網報導

翹臀珍離婚爆「秘戀小11歲男星」！照片成關鍵線索 知情人士曝私下互動

大咖男團成員將入伍！演唱會上剃頭爆意外 粉絲哭一半笑出來：被剪斷了

前職棒球員離婚女團成員！首曝光單身生活 突喊「很喜歡孩子」引發猜測

JISOO聯名HELLO KITTY登台灣！竟爆出「授權疑雲」 韓方發聲：未經協商

