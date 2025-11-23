即時中心／徐子為報導

韓國天團TWICE在高雄連續開唱2天，帶給ONCE（粉絲）滿滿幸福，不過，其中有粉絲還「感到性福」，當場上演「情侶情話尺度大挑戰」！有網友在社群透露，等待演唱會開始時，聽到身旁情侶超害羞對話，讓網友紛紛笑喊：「TWICE 不排除提告！」

有網友在社群平台Threads上表示，等開唱時，聽到身後一對情侶甜蜜互動，只聽見女生深情說：「寶寶，謝謝你幫我搶到TWICE的票，今天晚上可以TWICE」。



聽到此對話後，瞬間讓該名網友「靈魂出竅」：「我是誰？我在哪？」網友秒懂意思後，暴動回覆：「字面意思超出我理解範圍」、「性暗示翻譯：今晚兩次～ONCE聽了都會哭。」



此貼文更引來網友各種回應，有網友補刀「下次幫你搶SEVENTEEN的！」讓留言區再次炸裂：「17次是什麼極限挑戰？」「拜託這是人類能做到的事嗎哈哈哈哈」、「阿姨我無法，但阿姨的青春回來了！」



這更讓網友討論全面放飛，各種歌名梗源源不絕，使留言區更加失控：「看完我 Heart Shaker，感覺到戀愛的 One Spark。」「這是情侶間的調情 Strategy？」「晚上肯定是 Yes or Yes。」整串留言笑到ONCE變TT（哭哭表情）。





《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪：

刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，

處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。

原文出處：快新聞／韓團演唱會秒變「18禁現場」 情侶調情嗨喊「謝謝幫搶票今晚可TWICE」

