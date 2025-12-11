韓團演唱會門票詐騙「大量出現」！刑事局拆解常見話術：恐求償無門

​韓國媒體STARNEWS舉辦的亞洲明星盛典（AAA）及首屆ACON音樂節日前在高雄落幕，有著「韓國葛萊美獎」之稱的金唱片頒獎典禮也將於2026年1月10日在台北大巨蛋登場，預計12月13日開始售票。內政部警政署刑事警察局今（11）日上午於記者會指出，近期詐騙案以「演唱會門票詐騙」最具代表性，刑事局揭露常見手法，提醒民眾務必提高警覺，避免求償無門。

刑事局今日上午召開「網路購物詐騙橫行，刑事局揭露常見詐騙態樣及手法」記者會，由局長周幼偉親自主持，演員陳幼芳也出席進行防詐宣導。據165打詐儀錶板統計，今年11月全國平均每日受理詐騙案件452件，財損1億9970萬元，相較去年同期案件數下降26％、財損數下降53％，而此波詐騙手法受理數前3名，分別為網路購物詐騙占將近3成、假投資詐騙占1成多、假交友投資詐財詐騙則占不到1成，財損金額則仍以假投資詐騙最嚴重，其後依序是假交友投資詐騙、假檢警詐騙。

內政部警政署刑事警察局11日召開「網路購物詐騙橫行，刑事局揭露常見詐騙態樣及手法」記者會。左起為刑事局公關室主任吳柏羲、演員陳幼芳、刑事局長周幼偉、刑事局主任秘書林宏昇、刑事局詐防中心科長徐子哲。（刑事局提供）

刑事局指出，近期網路購物詐騙、假買家騙買家等詐騙手法持續高發，受理數已持續超過假投資詐騙，成為目前最主要受害來源，雖單件財損金額相對較低，但受理件數龐大，整體危害不容忽視。詐騙集團多透過社群平台、假粉專，或刊登商品、演唱會門票資訊，誘使民眾點擊連結或脫離電商平台私下交易，並利用臉書社團、動態貼文或陌生訊息接觸民眾，要求加入LINE後改以轉帳、遊戲點數或超商代碼付款，一旦得手即封鎖消失，使被害人求償無門。

刑事局續指，近期以大量出現的「演唱會門票詐騙」最具代表性，詐騙集團鎖定韓流團體TWICE、BLACKPINK等熱門場次，先在各大社團張貼讓票訊息，引導買家轉往Messenger、Instagram或LINE私下聯繫，再以「晚了就被買走」、「今天內要付訂金」、「序號開演前5天才會釋出」等話術製造搶票壓力，迫使民眾匆促匯款。買家匯款後，詐騙者再以「序號未開放」、「帳戶需驗證」推託拖延，最後封鎖失聯，讓買家求償無門。

曝詐騙集團手法 刑事局：假網購不只騙買家也騙賣家

有關網路購物詐騙，刑事局提醒，詐騙集團也會假扮「買家」聯繫賣家，謊稱「無法完成訂購」，並提供偽造的物流平台或電商客服連結，誘使賣家登入假網站。詐騙集團再隨即冒充客服或銀行人員，稱需「開通金流驗證」、「身分實名制」、「賣家認證」才能完成交易，誘騙賣家匯款或交付金融卡、密碼，甚至要求寄送金融卡至指定地點，導致帳戶遭盜領或淪為洗錢工具。

刑事局提到，詐騙集團還會透過「假求職」、「兼差代辦」、「代領優惠」等名義，誘使民眾提供銀行帳戶、金融卡或手機門號，甚至要求申辦多組門號寄交詐騙集團；被害人往往在日後接獲警方通知時，才發現名下帳戶被用於詐騙，反成加重詐欺、洗錢共犯。警方再次強調，提供帳戶或門號即可能觸犯《洗錢防制法》、《刑法》詐欺罪章等相關法律，後果嚴重，務必提高警覺。

對於近來詐騙手法延伸至「普發現金詐騙」，刑事局說明，詐騙集團假稱「代領普發現金」、「更快拿到補助」的名義，要求交付金融卡、密碼或協助提領，實為盜領帳戶錢財，刑事局再次提醒，普發現金唯一官方網站為「10000.gov.tw」，民眾切勿將帳戶、金融卡或密碼交給他人，也不要協助不明人士匯款或提領，以免成為車手或共犯。

攜手警方現身說法 陳幼芳：人人都能成為識詐守門人

今日應邀出席記者會、與警方攜手呼籲全民提升防詐意識的陳幼芳，則分享常見詐騙話術，提醒民眾遇到「要求私下聯繫」、「提前匯款」、「高報酬保證獲利」或「限時優惠逼迫決定」等情境，一定要先停下來、看清楚、查證明，避免因一時大意落入詐團陷阱。她也呼籲，每個人都能成為家人與朋友的「識詐守門人」，主動與長輩分享最新防詐資訊，並提醒勿點擊不明連結、勿離開官方平台進行交易，讓防詐成為生活習慣，共同降低全社會的受害風險。

刑事局強調，網路購物雖便利，但已成為詐騙集團利用犯罪溫床，提供門號或帳戶更可能使自己淪為犯罪鏈的一部分。警方將持續透過165打詐儀錶板公布最新詐騙手法與趨勢，攜手全民提升防詐免疫力，也請民眾遇詐即報案、勇於檢舉讓詐團無所遁形，共同守護社會信任與民眾財產安全。

