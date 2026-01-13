韓團結束金唱片就出事！中國活動返韓爆衝突 私生飯圍堵電梯畫面流出

娛樂中心／綜合報導

男團ENHYPEN上周才剛來台參加金唱片頒獎典禮。（圖／記者鄭孟晃攝影）

韓國人氣男團ENHYPEN成員朴成訓（성훈），上周才剛來台參加金唱片頒獎典禮，行程緊湊到幾乎無縫接軌，隨即飛往上海出席品牌活動，吸引大量粉絲到場追星。不料，昨（12）日返韓時卻在首爾仁川國際機場發生驚險一幕，引發外界對偶像安保的高度關注。

ENHYPEN人氣團員成訓結束上海行程返韓。（圖／翻攝自IG @official_parksunghoon）

朴成訓在結束上海行程返抵韓國時，疑似遭多名私生飯一路尾隨，相關畫面於網上曝光後迅速引發討論。影片中可見，他在機場內快步奔跑、神情緊繃，明顯試圖甩開跟拍者，場面一度相當混亂。



即使成功進入升降電梯，私生飯仍未放棄，直接圍堵在電梯外，甚至為了搶著要進入電梯爆發推擠與口角，嚴重影響現場旅客通行，也讓不少人看了直呼誇張。更讓粉絲不滿的是，現場幾乎未見保安人員維持秩序，據了解，當時僅一名女性工作人員陪同，並未配置男經紀人或專職保全，導致藝人暴露高度風險的環境中。

私生飯們阻擋朴成訓在升降電梯口，場面一度相當混亂。（組合圖／翻攝自微博）

畫面曝光後，粉絲群瞬間炸鍋，紛紛開罵要求經紀公司正視私生飯問題，「藝人安全不該靠運氣」、「這已經不是追星，是騷擾」。值得一提的是，朴成訓脫離禁區、面對現場媒體時，仍保持禮貌態度，主動向記者揮手致意，並未因剛剛的混亂場面表現不悅情緒，也讓不少粉絲心疼又佩服他的專業。

