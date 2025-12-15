韓團舞蹈影片藏彩蛋！ 高雄世運車道牆成打卡點

高雄市 / 綜合報導

南韓怪物新團CORTIS，月初到高雄出席南韓AAA頒獎典禮，釋出舞蹈影片，是在一面有工業風設計感的牆面前拍攝，此外韓團ADP也 在同一面牆打卡 ，讓許多歌迷敲碗想知道這個名人牆到底在哪裡？原來就在高雄世運B2的車道，這裡平時不對外開放，只有租借場地的比賽或是演出人員能夠使用，隨著韓團影片曝光， 也讓這個 車道牆面成為意外的話題焦點。

整齊劃一的舞步，精準對拍的節奏，南韓怪物新團CORTIS月初訪台出席AAA頒獎典禮，釋出這段舞蹈影片，讓粉絲尖叫連連，不只有CORTIS，男女混聲韓團ADP也打卡同一面牆，還有其他韓星們，也紛紛打卡同個地點，許多歌迷敲碗想知道，這裡是哪裡好想來朝聖。

民眾說：「雖然不太知道它在哪裡，但是大家(明星)都在那邊，感覺很有趣。」勾起粉絲好奇心的名人牆，就位在高雄世運B2的車道，工業風的牆面，就是韓星們拍舞蹈影片的地方，一般民眾其實不能進來，不過AAA活動當天受邀的韓星能經過這裡。

就有網友翻出韓星喜歡打卡的韓國當地有音樂銀行樓梯，上節目打歌的歌手或團體，會在這裡留下紀念照，而在高雄世運的車道，這回則成為AAA韓星活動打卡牆，平時不對外開放，只有比賽或是演出人員租借，才能夠使用。

民眾說：「我覺得滿好的，就是可以在高雄找到一些神秘的點，可能是別的那些明星，他們覺得很有趣的地方。」隨著韓團影片曝光，不只明星吸睛，拍攝地點也成了彩蛋，意外讓高雄世運車道牆面，成為話題焦點。

