韓團開唱.活動多！ 新崛江湧人潮 店家有感：業績多3成

高雄市 / 綜合報導

知名人氣韓團BLACKPINK以及TWICE，10月和11月接連到高雄開演唱會，帶動在地觀光，尤其位於新興區的新崛江，曾被形容是已經沒落的商圈，如今市府積極在隔壁的中央公園辦活動、市集還有耶誕點燈，吸引不少人潮，也再次帶動人流回到新崛江商圈，在地店家很有感，說人潮跟業績都成長了2到3成。

知名南韓人氣女團TWICE，11月底，來到高雄熱鬧開唱，帶動全場氣氛，但除了TWICE，同樣在南韓擁有超高人氣的BLACKPINK，10月份也在高雄登場。

廣告 廣告

人氣南韓女團，接連到高雄演唱帶動整體都市觀光，就連過去被當地人認為，逐漸沒落的新崛江商圈，在假日來這裡逛街的人變得越來越多，在地的店家很有感。

新崛江商圈店家說：「人真的變滿多的，有點回到以前崛江的感覺，已經很久沒這樣了，疫情後就滿沒落的，人潮目前有回流的狀況，消費能力還是OK的。」新崛江商圈人潮變多，其中一大主因就是，市府在緊鄰新崛江商圈的高雄中央公園，舉辦越來越多活動，例如高雄耶誕點燈，還有日前韓星來台，數千名粉絲在公園前的玉竹街聚集熱鬧跳舞。

新崛江商店街永續發展協會理事長楊翔茗說：「自從聖誕節，市政府在中央公園辦活動之後，我們幾乎每天的人流大概，都比平常的兩倍至三倍。」就連商圈上的行人號誌，當時為了打造成「粉紅高雄」城市，也變成了粉紅色，周邊活動變多帶動人流跟商機，新崛江商圈，從過往人煙稀少的景象，如今逐漸開始恢復商機。

原始連結







更多華視新聞報導

高雄國際動漫節登場 逢國慶連假排隊人潮爆滿

高雄新崛江傳槍響！ 通緝犯開車拒檢 警連開9槍

高雄新崛江槍響！駕駛拒檢還衝撞 警開9槍仍逃了

