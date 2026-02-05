韓團「ENHYPEN」信義區吸千粉圍睹 JAKE為一事撂中文：對不起

「ENHYPEN」NI-KI（左起）、HEESEUNG（羲承）、JAKE、JUNGWON（禎元）、SUNOO（善禹）、JAY今晚帥氣出席PRADA活動。黃于珊攝



韓國男團「ENHYPEN」今晚（2╱5）以PRADA品牌大使身分出席微風南山開幕活動，雖然朴成訓（SUNGHOON）缺席導致團體6缺1，但店內外仍吸引千名「ENGENE」（粉絲名稱）爭睹，JAKE先用英文說：「很興奮到這裡，很開心看到大家。」還用中文說「謝謝」，不過輪流介紹身上穿搭時，他2 度在主持人翻譯時搶話，不好意思地用中文直喊「對不起」，模樣俏皮。

6 帥輪流介紹身上的穿搭，SUNOO（善禹）說：「我今天穿的是PRADA 2026春夏系列的大衣，我非常喜這種風格，很適合我自己。」JAY則說：「我覺得褲子的顏色跟PRADA的顏色非常一致，我很喜歡這種安排。」穿粉色長褲的JUNGWON（禎元）說：「粉色的褲子是我整套服裝的亮點，我非常喜歡我的外套。」

穿西裝內搭紅色高領的JAKE分享：「我喜歡這樣的造型，這樣的造型真的非常PRADA，也非常適合我。」穿長大衣的HEESEUNG（羲承）說：「造型看起來很簡約，平常比較沒有嘗試這樣的款式，今天這樣的穿搭讓我覺得很特別。」全身黑的NI-KI表示：「皮夾克非常復古，而且皮質非常PRADA。」

寵粉的6人雖短暫現身不到10分鐘，但仍特地走到外面跟粉絲打招呼，讓「ENGENE」尖叫聲幾乎癱瘓信義區。

