韓團「YOUNG POSSE」隔海祝福曾敬驊 恭喜鍍金：替哥哥開心

「YOUNG POSSE」Doeun（左起）、Sunhye、Jieun、Jiana、Yeonjung得知曾敬驊（中）得金馬男配開心不已。歐妮娛樂、DSP、BEATS ENT提供



韓國女團「YOUNG POSSE」12 月 13 日將來台舉辦「POSSE UP：THE COME UP in Taipei」演唱會，她們的〈COLD〉MV曾邀曾敬驊擔任男主角，得知他拿下金馬獎最佳男配角喜訊後紛紛在社群上為他道喜，「超榮幸能跟曾敬驊哥哥合作，真的非常替他開心」！

「YOUNG POSSE」開唱後隔天將舉辦「辣炒年糕黑白大PK」，勝出的幸運 TELEPOSSE（粉絲名稱）將獲得5位成員精心準備的隨身香水、獨一無二手作小包包、回憶滿滿鯊魚夾、幸運四葉草吊飾、超萌烏龜娃娃等私人珍藏品，這也是她們出道以來首次公開送出別具個人意義的私人物品，讓趣味十足的年糕大賽瞬間升級為最強寵粉福利。

廣告 廣告

除了美食企劃，「YOUNG POSSE」也為這次台北專場投入滿滿心思，成員們透露將帶來「華麗進化」頂級舞台編排，更為台灣TELEPOSSE準備專屬歌單編排、舞台設計和互動橋段。

更多太報報導

小薰封后「用心演就會被看見」 黃遠奪金片子影帝

《大濛》祭破億票房公約 曾敬驊烤地瓜寵粉

歸亞蕾81歲養生食譜曝光 揭5.5萬徵護理師執照助理真相