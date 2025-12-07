韓團ADP感言爭議 成員超硬背景不甩小粉紅炸鍋

ALL DAY PROJECT其中成員小貝在發表得獎感言時，說了這是一個美麗的國家，讓小粉紅們炸鍋。（圖／翻攝自@allday_project IG）





大咖韓星齊聚亞洲明星盛典，不過哪一名韓星的得獎感言觸動對岸的敏感神經？還有哪位韓星的家世背景超富裕，竟然是集團千金！

ALL DAY PROJECT其中成員小貝在發表得獎感言時，說了這是一個美麗的國家，讓小粉紅們炸鍋，不過台灣網友笑說成員背景都很硬，是來自各領域的人才，有知名編舞師、模特兒等，甚至團員Annie還是新世界集團的千金，為了當明星考上哥倫比亞大學，也是妥妥的學霸。

韓團ALL DAY PROJECT成員BAILEY：「很榮幸能獲得邀請，有機會站上這個舞台，在這個美麗的國家。」

韓團ALL DAY PROJECT 首次在亞洲明星盛典上台領獎，但團員BAILEY小貝這句得獎感言卻觸動對岸敏感神經，讓小粉紅全炸鍋。

韓團ALL DAY PROJECT(ONE MORE TIME)：「再一次，想迷失在這夜裡，放我喜歡的歌。」

由YG王牌製作人Teddy操刀，推出這一團ALL DAY PROJECT，由5人組成的混聲團體，今年6月才剛出道就充滿討論度。團員們不只實力堅強，來頭也不小，其中在此次陷入爭議的小貝是知名編舞師，從小參與各種舞蹈比賽，14歲在各國當舞蹈老師開班授課，15歲甚至是韓團Red Velvet的編舞。

韓團ALL DAY PROJECT Annie：「舉起手派對，動起來直到天亮，身體動整天騰出空間。」

成員Annie磁性低音圈粉無數，在練習生時期就因為財閥千金背景備受關注，外婆是新世界集團的會長李明熙，同時是三星集團現任會長李在鎔的姑姑，媽媽鄭有慶則是新世界百貨會長，不只背景硬，為了當藝人，Annie完成媽媽開出的條件，考上哥倫比亞大學。

韓團ALL DAY PROJECT (FAMOUS)：「我的瞄準點是你的頭，When I walk都回頭看，I begetting what I need。」

另外成員李容書是女團ILLIT的前成員，趙旴燦則是知名模特兒，也在知名節目Show Me The Money第六季取得第六名的好成績。曾出演i-dle與New jeans的男主角，更在模特界闖出不俗成績。

ADP此次來台領獎，雖然陷入感言爭議，不過來台首日，遇到粉絲就大方買飲料、餅乾請大家吃，這麼親民又實力十足，讓不少粉絲力挺到底。



