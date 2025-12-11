韓團Apink確定台灣跨年！桃園壓軸開唱 宇宙人跨後登場

【緯來新聞網】「2026桃園ON AIR跨年晚會」首波9組卡司日前已經公布，不僅有金鐘主持唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝，今（11日）記者會再公布2組卡司，韓國超人氣女團「Apink」現身桃園壓軸演出，還有金曲樂團「宇宙人」跨後獻唱。今日記者會上首映今年跨年宣傳影片，而韓團Apink更跨海精心錄製問候影片，邀請民眾與所有粉絲一起來桃園跨年；此外今日記者會上，YELLOW黃宣驚喜獻聲，現場更爆料預吿「跨年晚會將亂入大咖卡司的舞台演出，絕對帶給觀眾大驚喜，邀請大家到桃園跨年晚會現場揭曉！」

廣告 廣告

Apink確定台灣跨年，桃園壓軸開唱。（圖／桃園市政府提供）

桃園市政府觀光旅遊局表示，桃園跨年演唱卡司今日全面解鎖，不僅邀請金鐘得主「唐綺陽」、「KID林柏昇」、「Dora謝雨芝」三人聯手主持，還邀請到韓國超人氣女團「Apink」、全能才女「Vivian Hsu徐若瑄」、金曲製造機「蕭秉治」、大勢情歌王「陳勢安」、唱跳天后「温嵐」、音樂才子「YELLOW黃宣」、金曲樂團「宇宙人」、流行樂團「icyball冰球樂團」、R&B天菜「J.Sheon」、新世代創作男孩「派偉俊Patrick Brasca」、新生代女團「HUR+」共11組演唱藝人，將帶來多首膾炙人口的暢銷金曲及高CP值的舞台演出，歡迎大家來桃園歡度跨年夜。

唐綺陽揭曉桃跨壓軸 ，黃宣驚喜獻聲先睹為快。（圖／桃園市政府提供）

今年桃園跨年首度移師樂天桃園棒球場舉辦，將以「球場級」的壯闊音場與視野，打造出更震撼更高質感的桃園跨年舞台。球場於12/31當天依現場人流分時段開放民眾免費排隊進場，並劃分草坪(站位)及座位兩大區域，配套實施分區人潮總量管制措施，草坪及座位兩區總量達標(各區以1萬為上限，兩區合計以2萬人為上限)即進行進場管制，管制期間將監測場內人潮總量變動狀況，於人潮減量後再適時開放排隊民眾進場。



「2026桃園ON AIR跨年晚會」將於12月31日晚間7點在桃園青埔「樂天桃園棒球場」及「亞洲矽谷IOT戶外廣場(鄰近中壢區領航北路一段100號)」雙場地舉辦，邀請大家ON AIR 桃園嗨唱一整晚。此外，今年首度在樂天棒球場舉辦跨年晚會，作為東道主的樂天桃猿棒球隊也將由隊長林立、副隊長梁家榮及樂天女孩共同出席跨年晚會，在現場和民眾一起倒數迎接新年，也希望樂天在中職36年突破逆境奪冠的這段光榮旅程，成為2025年最棒的記憶。



跨年全程將由TVBS歡樂台(CH42)、公視無線台(CH5)、MOD公共電視台(CH13)、TVBS NEWS YOUTUBE、TVBS NEWS新聞網、OTT平台(四季線上4gTV、Catchplay+、中華電信Hami Video、Litv)亞洲電台、飛揚電台及桃園市政府觀光旅遊局「樂遊桃園Facebook」進行直播

更多緯來新聞網報導

劉雨柔懷孕4個月無預兆宮縮 「身邊沒後援」自己開車衝急診

好強！韋汝砸百萬當老闆3個月就回本 不健檢竟是怕醫生「看那裡」