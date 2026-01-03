韓團BABYMONSTER來了 中文互動、花車繞場超寵粉

南韓YG娛樂旗下女團BABYMONSTER，昨（2日）晚間強勢登陸台北小巨蛋舉辦首場專場演唱會。（圖／翻攝自IG@ babymonster_ygofficial）





南韓YG娛樂旗下女團BABYMONSTER，昨（2日）晚間強勢登陸台北小巨蛋舉辦首場專場演唱會。成員們身穿迷你短裙，一開場便以熱門歌曲〈WE GO UP〉帶來性感熱舞，瞬間點燃現場氣氛。這是她們第三度訪台，並將連續兩天在小巨蛋開唱。

演唱會中，成員們展現十足親和力，兵分兩路搭乘花車繞場，並拋送簽名球與粉絲近距離互動，引發全場尖叫。另外，團內的中文擔當雅賢（Ahyeon）演出時雖因高跟鞋重心不穩一度踉蹌跌倒，但她隨即起身繼續表演，展現高度敬業精神。

BABYMONSTER人氣爆棚，場外也聚集了許多未搶到票，或是想提前預習的歌迷。不少粉絲貼著牆壁聽漏音並拿起手機錄音，有粉絲表示，雖然明天才要看，但已經迫不及待先來感受氣氛。整場演唱會無論是勁歌熱舞或寵粉環節，都讓台下歌迷大呼過癮。



