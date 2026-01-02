韓團BABYMONSTER襲臺 臺北市打造限定應援驚喜

（記者卓羽榛臺北報導）韓流勢力席捲臺北！韓國人氣女團BABYMONSTER 1月2日、3日在臺北小巨蛋開唱，臺北市政府推出臺北限定城市應援，透過捷運車廂、貓空纜車限定塗裝、捷運播音、城市熱門景點打卡點等，邀請全臺及海外粉絲（MONSTIEZ）在追星之餘，感受臺北的潮流與創意。



為歡迎BABYMONSTER來臺北開唱，觀傳局特別規劃了五大「臺北限定」的應援驚喜，包括臺北捷運公司設計的「寶怪專屬應援捷運車廂」，車廂內佈滿 BABYMONSTER 成員形象與專屬視覺，讓通勤路程化身為追星隧道，臺北捷運Go APP也可以查詢限定列車的即時動向，方便追星族搭上限定列車。在捷運小巨蛋站推出「捷運站專屬廣播」，1月2日至3日每20分鐘限定播放，可聽到3首BABYMONSTER熱門歌曲的限定播音，為前往演唱會的路途增添驚喜。



另外，「臺北小巨蛋應援專區」由北捷遊憩公司在演唱會主場館周邊設置大型應援牆、成員個人歡迎柱及紅色燈海應援樹，打造專屬粉絲的拍照應援聖地。不只如此，臺北地標「貓空纜車」也加入行列，北捷遊憩公司推出限定塗裝車廂，讓粉絲在空中俯瞰臺北美景的同時，與心愛的偶像近距離接觸。



觀傳局指出，本次「城市景點專屬打卡點」在臺北知名景點西門町、大稻埕碼頭等設置臺北限定城市打卡點，結合BABYMONSTER主視覺與限定小惡魔角的城市吉祥物熊讚，邀請粉絲追星的同時，也多走訪臺北景點，創造與臺北的獨家回憶。



觀傳局表示，臺北市是一座充滿活力與包容性的城市，透過與國際人氣團體的應援合作，不僅活絡城市觀光能量，更能吸引大批粉絲、國際觀光客與年輕族群來到臺北。希望透過這次BABYMONSTER城市應援的規劃，讓MONSTIEZ感受到臺北的熱情。