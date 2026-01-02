韓團BABYMONSTER襲臺 臺北市打造限定應援驚喜
（記者卓羽榛臺北報導）韓流勢力席捲臺北！韓國人氣女團BABYMONSTER 1月2日、3日在臺北小巨蛋開唱，臺北市政府推出臺北限定城市應援，透過捷運車廂、貓空纜車限定塗裝、捷運播音、城市熱門景點打卡點等，邀請全臺及海外粉絲（MONSTIEZ）在追星之餘，感受臺北的潮流與創意。
為歡迎BABYMONSTER來臺北開唱，觀傳局特別規劃了五大「臺北限定」的應援驚喜，包括臺北捷運公司設計的「寶怪專屬應援捷運車廂」，車廂內佈滿 BABYMONSTER 成員形象與專屬視覺，讓通勤路程化身為追星隧道，臺北捷運Go APP也可以查詢限定列車的即時動向，方便追星族搭上限定列車。在捷運小巨蛋站推出「捷運站專屬廣播」，1月2日至3日每20分鐘限定播放，可聽到3首BABYMONSTER熱門歌曲的限定播音，為前往演唱會的路途增添驚喜。
另外，「臺北小巨蛋應援專區」由北捷遊憩公司在演唱會主場館周邊設置大型應援牆、成員個人歡迎柱及紅色燈海應援樹，打造專屬粉絲的拍照應援聖地。不只如此，臺北地標「貓空纜車」也加入行列，北捷遊憩公司推出限定塗裝車廂，讓粉絲在空中俯瞰臺北美景的同時，與心愛的偶像近距離接觸。
觀傳局指出，本次「城市景點專屬打卡點」在臺北知名景點西門町、大稻埕碼頭等設置臺北限定城市打卡點，結合BABYMONSTER主視覺與限定小惡魔角的城市吉祥物熊讚，邀請粉絲追星的同時，也多走訪臺北景點，創造與臺北的獨家回憶。
觀傳局表示，臺北市是一座充滿活力與包容性的城市，透過與國際人氣團體的應援合作，不僅活絡城市觀光能量，更能吸引大批粉絲、國際觀光客與年輕族群來到臺北。希望透過這次BABYMONSTER城市應援的規劃，讓MONSTIEZ感受到臺北的熱情。
其他人也在看
五月天遭酸「為什麼一年到頭開演唱會」 主唱阿信霸氣反擊全場嗨翻
五月天今年在台中陪伴歌迷一起奔赴2026年，在2026年的第一刻陪伴歌迷一起看90秒的煙火。網路上有人質疑，為什麼五月天要一直開演唱會？阿信在演唱會上回應質疑「有人說為什麼五月天一年到頭開演唱會，寫歌一輩子、練樂器一輩子，不開演唱會在家打電動喔！」讓全場觀眾嗨翻。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前 ・ 21
蔡依林跨年最終場自嘲「秀逗」！突唱周董這首歌激喊：全場反應比較大
天后蔡依林（Jolin）昨（1）日於台北大巨蛋完成「Pleasure」演唱會最終場，適逢跨年檔期，她在舞台上演唱多首出道以來的經典代表作，其中由周杰倫為她創作的〈說愛你〉再度掀起全場高潮。由於蔡依林與周杰倫過去曾因「雙J戀」緋聞引發高度關注，相關選曲與現場反應也讓不少歌迷聯想到過往話題，成為演唱會後討論焦點之一。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 4
台東跨年獲好評網求重播！縣長饒慶鈴回應
2025全台各地舉辦跨年晚會，一起迎接2026新的一年；其中台東場的卡司強大，總導演天后張惠妹攜手A-Lin嗨翻現場，許多網友事後才知台東跨年如此精采，希望能重新上架影片，但縣長饒慶鈴和主辦單位皆表示，受限於版權，僅有直播當下可看。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 3
演唱會天花板！蔡依林大巨蛋開唱挑戰極限難超越 自豪「It’s my pleasure」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導JOLIN蔡依林從去年的12月30日日起一連三天，在台北大巨蛋舉行「國泰世華銀行JOLIN蔡依林PLEASURE世界巡迴演唱會TAIPEI2025-...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 2
歷經5次手術！蕭亞軒中國跨年「手臂扎針穿幫」唱跳18分鐘粉看哭
娛樂中心／巫旻璇報導「時尚舞后」蕭亞軒（Elva）暌違13年重返湖南衛視跨年舞台，12月31日晚間於海口五源河體育場完成復出首秀。她一口氣帶來長達18分鐘的經典歌曲組曲，全程採取「開麥實唱」方式挑戰高強度唱跳，不僅展現穩定狀態，也在演出尾聲向歌迷喊話「演唱會見」，被視為正式揭開2026年全球巡迴演唱會序幕。然而，舞台上的光芒背後，也藏著令人動容的細節。鏡頭特寫中可見，蕭亞軒手臂仍貼著留置針膠布痕跡，顯示身體仍處於恢復階段。即便如此，她仍選擇站上跨年舞台，以最嚴格的演出規格完成復出演出，對舞台的投入與堅持，讓不少觀眾看了直呼鼻酸。民視 ・ 1 天前 ・ 5
A-Lin大膽趕縣長「你只有幾秒！」笑翻全場 主持原民哏齊發 網友狂問：有多醉？
張惠妹12月31日籌劃的「東！帶我走 2026台東跨年演唱會」，邀請玖壹壹、持修、范曉萱、戴愛玲、A-Lin等人獻唱，成為最強跨年卡司演唱會。而A-Lin跟其他原住民歌手的原民式幽默，成為該跨年演唱會的一大看點，在倒數橋段的時候，A-Lin竟然對著剛上台的台東縣長說「妳只有幾秒喔！」讓全場笑翻。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 58
蔡依林不藏了！踏上30公尺巨蟒飛天 征服大巨蛋心聲曝光
華語天后「Jolin」蔡依林的大巨蛋演唱會順利落幕，這次開唱她的巨型道具掀起話題，足凳30公尺長的巨型蟒蛇升天噱頭十足，昨晚她在演唱會後受訪吐露真實心聲，坦言站在蟒蛇上心情毫不緊張，「走得越快我就越開心，很像是海盜船的感覺。」為了演唱會踏上巨蟒飛天，Jolin顯得老神在在，她表示：「我第一次在彩排就自由時報 ・ 15 小時前 ・ 3
陳昇跨年倒數不按牌理出牌 男星朝聖「國中就想來聽」
67歲的陳昇昨（31日）晚在台北國際會議中心舉辦「我不是搖滾歌手」跨年演唱會，就像往年一樣，不按牌理出牌，自行決定倒數時刻，並向歌迷說「I love You！」、「Happy New Year！」一連唱了《Summer》、《原住民的演唱會》之後，陳昇與新寶島康樂隊帶著全場歌迷進行跨年倒數，如同往年一自由時報 ・ 1 天前 ・ 4
乾爹阿信台上向小玫瑰討抱抱 關心八卦問題「跟學長有關嗎?」慘遭句點!
五月天5525演唱會台中站 1月1日場小玫瑰帶著新作品回來了 現場不僅跟爸爸冠佑愛的抱抱 乾爹阿信也要 還不忘又雙關語關心乾女兒的感情狀態 但是被句號有點好笑娛樂星聞 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
蔡依林鬆口演唱會想加場！出道26年「破例首做1事」嗨喊：美夢成真
蔡依林（Jolin）「PLEASURE」世界巡迴演唱會台北站尾場，今（1）日晚間在台北大巨蛋登場。正式開唱前，團隊分享彩排花絮，透露她登上「覺醒之巔」彩排〈紅衣女孩〉時，造型師為她搭配一雙時尚造型款運動鞋，成為她首次穿著運動鞋登台演出，笑說：「感覺像是美夢成真！而且這會讓我有想加場的動力！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
羅志祥領軍10歌手跨年開唱！兩地奔波分秒必爭 「我不是一個人走到現在」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導華納音樂總動員，旗下10組超人氣藝人火力全開，昨（31）日參與全台16場跨年晚會，包括羅志祥、戴愛玲、蕭煌奇、温嵐、阿布...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
蔡依林自嘲秀斗只因2025年過得飛快 鬆口返場台北可能性
蔡依林《PLEASURE》大巨蛋演唱會今晚（1日）邁入最終場，蔡依林堪稱火力全開熱舞，越來越享受演出，在公牛、巨蟒、金豬及飛天馬車輪番上陣，讓台下觀眾看得忘我，蔡依林自曝笑話，她說：「嗨！新年快樂，有一個超好笑的，我昨天不小心把2025講成2024了，可能不是只有我一個人『秀斗』，我朋友看到（飛馬）遊行過來，大叫說『好大一隻大象』。」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 1
9點半不能睡！蔡依林跨年喊「向2024說聲再見」 網笑：人果然不能熬夜
天后蔡依林（Jolin）31日跨年夜在大巨蛋舉辦演唱會，陪伴粉絲一起迎接2026年，但就在謝幕時，她對著眾人高喊「讓我們向2024說聲再見好嗎？迎接最新的你！」現場不少聽眾瞬間愣了一下，發現是口誤後，紛紛笑虧蔡依林「人果然不能熬夜」、「看來沒有9點半準時睡覺真的不行」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
米津玄師紅白首唱《鏈鋸人 蕾潔篇》主題曲！完整影片上架 一鏡到底騎鯊魚前進
日本 NHK 跨年音樂盛事「第 76 回紅白歌合戰」於昨晚順利舉行，吸引不少觀眾收看。當中最受關注的演出之一，是由日本創作歌手米津玄師代表白組帶來的人氣動畫電影劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》主題曲「IRIS OUT」現場演唱，這也是該曲首次在大型現場節目中公開演出，完整影片已可在 Youtube 收看。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 1
台東跨年張惠妹領軍當總導演 玖壹壹春風自爆：喝到凌晨4點
金曲天后張惠妹擔任總導演，率領群星返鄉舉辦的2026台東跨年晚會，現場加線上觀眾總數突破40萬人，被譽為全台最強跨年晚會，網友們直言「妹神不是叫假的」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
中職》「抗荷英雄」高掛球鞋！吳哲源難敵肩傷遺憾引退
曾以遞補身分寫下傳奇，在2023年世界棒球經典賽（WBC）一戰成名的中信兄弟投手吳哲源，今（2）日正式透過社群媒體決定暫別這項他最熱愛的運動。這名在2016年以第十輪順位進入職棒的「草根強投」，在經歷與右肩傷勢長達2年的漫長復健後，決定告別職棒賽場，為其10年的黃衫生涯畫下句點。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 3
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 6 小時前 ・ 10
共軍若犯台取勝無望？前美國防官員揭「致命弱點」：他們活不下來
即時中心／黃于庭報導中國軍事野心逐年增加，言語、武力恫嚇鄰近國家，野蠻行徑不為國際社會所容。近期美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），要求美國國務院定期檢討其對台交往準則，至少每5年向美國國會提交更新報告。對此，前美國防部官員胡振東接受專訪表示，若台海真開戰，相信美國基於自身利益會介入，並點出共軍「活不下來」原因。民視 ・ 9 小時前 ・ 294
兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼
兩岸關係緊張，中國解放軍東部戰區去（2025）年底在我國周邊實施代號「正義使命-2025」軍事演習，實彈射擊落點是有史以來距離台灣最近的一次，引起討論。據《遠見》最新民調顯示，有50.3%民眾認為5年內兩岸可能發生戰爭，若發生戰爭則有63.9%的人不願家人上戰場。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 568
羽絨外套裡「這樣穿」才最保暖！專家實測證實 一票人驚：一直都穿錯
天氣一冷，許多人穿上羽絨外套時，會直覺在裡面加一件厚毛衣，認為「穿越厚越保暖」。不過，古賀由紀夫（東京服飾専門学校）分享實測結果卻顯示，羽絨外套裡面穿得太厚，反而可能沒那麼暖。 薄襯衫 vs 厚毛衣，誰比較暖？ 在室溫僅10℃的環境中，研究人員讓受試者分別在羽絨外套內，穿上「薄襯衫」與「厚毛衣」，維持 30 分鐘後，再用熱成像儀觀察體表溫度變化。結果發現：外面同樣是羽絨外套，裡面穿薄襯衫的人，身體溫度反而更高。即使更換不同受試者，結果依然一致。 為什麼「穿薄」反而比較保暖？ 關鍵在於羽絨外套真正的保暖原理。羽絨外套並不是靠「衣服本身發熱」，而是利用羽毛結構形成大量的空氣層。這些空氣層會被身體散發的熱能加溫，並被包覆在外套中，達到保溫效果。 當內搭過於厚重時，體溫反而不容易傳導到羽絨形成的空氣層，使羽絨升溫效率下降；相反地，薄且貼身的內搭，能讓體溫更直接傳遞到羽絨，空氣層更快被加熱，整體保暖效果自然更好。 （記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： ·發熱衣穿多久該汰換？專家解答「關鍵時機」 這1點也會影響保暖度 ·90%的人都圍錯！專家實測證實「圍巾這1種圍法」常春月刊 ・ 12 小時前 ・ 3