韓團BOYNEXTDOOR快閃登台！官方角色「穿聖誕裝亮相」 限定周邊一次看
記者王培驊／台北報導
韓國大勢男團BOYNEXTDOOR官方角色「BBNEXDO」第二次快閃活動即將抵達台北，自 12 月 12 日至 12 月 31 日止，於台北流行音樂中心文化館2樓戶外天橋設立快閃店「BOYNEXTDOOR X BBNEXDO POP-UP ‘BBNEXDO is Coming to Town’ in TAIPEI」，和粉絲們共度聖誕與新年佳節！
此次快閃店「BBNEXDO is Coming to Town」將以BOYNEXTDOOR 的官方角色「BBNEXDO」為主角，是由「Petit BOYNEXTDOOR」組合而成的名稱，設定為守護 BOYNEXTDOOR 所居住的村莊的警衛隊，適逢聖誕及新年佳節，本次快閃中，將能看見與假期主題結合的「BBNEXDO」，穿上聖誕老人服裝，正在送出禮物。隨著「BBNEXDO」的「亂哄哄禮物大作戰」預告公開，繽紛可愛的視覺更讓人對快閃店充滿期待。
今年初舉辦的第一場快閃活動，以守護 BOYNEXTDOOR 所居住村莊的警衛隊「BBNEXDO」為概念，包含6位融入成員魅力的角色：CATBBI（SUNGHO）、DARLING（RIWOO）、MYNGMYNG（JAEHYUN）、HAN TATPUNG（TAESAN）、312(SAMHANEE)（LEEHAN）、WOONBABY（WOONHAK），快閃店內精心準備各式各樣的體驗內容，獲得ONEDOOR（粉絲名）熱烈迴響，迫不急待參與第二次快閃活動。
人氣狂飆的BOYNEXTDOOR 憑藉 10 月發行的迷你五輯《The Action》在全球持續累積人氣，新專輯在11 月 8 日公告的美國告示牌主專輯榜「Billboard 200」第 40 名進榜，連續五張專輯成功進入排行。此外，也連續四週登上「世界專輯」、「新興藝人」等榜單，再次證明全球樂迷對團體的熱烈關注。
《BOYNEXTDOOR X BBNEXDO POP-UP ‘BBNEXDO is Coming to Town’ in TAIPEI》
營運期間： 2025年 12月 12日 (五) - 2025年 12月 31日 (三)
營運時間：週一 ~ 週日 | 11:00 – 21:00 (最後入場時間為 20:30)
地點：臺北流行音樂中心文化館2樓戶外天橋HYT Academy / 台北市南港區忠孝東路七段99號2樓 編號W201)
