韓團CXM門票遭詐團盯上！35歲男險遭詐17萬元

員警接案後確認是典型的「假網拍」結合「假客服」詐騙手法。 圖：警方提供

[Newtalk新聞] 韓團「CXM」即將於4月底在高雄巨蛋開唱，演唱會門票一票難求，詐騙集團在社群平台「Threads」貼文轉售門票，吸引台南一名35歲許姓男子詢問，隨後被引導使用Line通訊軟體聯繫，並提供「7-11賣貨便」連結要求下單，所幸許男在最後關頭驚覺有異並求助警方，保住17萬元台幣血汗錢。

詐騙集團在社群平台PO文，「CXM高雄巨蛋演唱會 A3區 小號多張連票 B2區連票 橙209區 紅220區有人需要嗎？現在有票 要的來場次/日期/場地/區域/座位，票種/票價（元），全票/ 6,880」，許男昨日下午看到後立即傳訊聯繫。

許姓男子配合點選假賣家提供的「7-11賣貨便」連結，網頁卻顯示「交易失敗，需要實名認證」，賣家隨即再提供「線上客服」帳號，並宣稱為完成驗證程序，必須透過網路銀行轉帳及無卡提款進行操作，要求許將帳戶內的17萬元匯出，完成驗證就會轉回。

所幸許男友人提醒發現該賣貨便帳號的好友人數異常稀少，才驚覺可能是騙局，連忙前往南市警二分局民權派出所尋求協助。員警立即確認是典型的「假網拍」結合「假客服」的詐騙手法。並告知官方購物平台絕對不會要求消費者透過轉帳或無卡提款進行「實名認證」或「解除設定」。

南市警二分局呼籲廣大樂迷，購買演唱會門票應透過官方售票系統或合法管道，切勿輕信社群平台上的不明轉售資訊。詐騙集團常利用「賣貨便」、「好賣 」等知名物流平台名義製作偽假網頁，再以「認證失敗、帳戶凍結」等藉口要求匯款。

