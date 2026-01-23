韓團FTIsland錄製台綜 李洪基虧羅志祥不像會跳舞

（中央社記者洪素津台北23日電）韓國搖滾團體FTIsland受邀錄製節目「綜藝OK啦」，隊長李洪基表示，每次來台灣都可以感受粉絲的呼喚，有機會一定要常來，這次和羅志祥同台，也透露曾認為羅志祥不會跳舞。

韓團FTIsland隊長李洪基透過新聞稿表示，這次為了錄製節目特地改了班機，「來台灣非常多次，每次來的時候都感受到台灣粉絲們的呼喚，趁演唱會這個時間點跟機會來參加節目錄影，或許對台灣粉絲來說，也是可以更常見到我們的機會。」

李洪基和節目主持人羅志祥曾在男團選秀節目合作過，2人私下也有互動，李洪基進一步分享，「我們都是用日文對話，沒有翻譯也可以直接溝通，我一開始以為他是演員，因為覺得他的長相不像是跳舞很厲害的樣子，結果看完他的MV後嚇了一跳，才聽說他有『亞洲舞王』的封號」。

FTIsland經常到台灣演出，粉絲的支持讓他們很感動，團員們皆表示，「每次來台灣都有很多印象深刻的事，最感動的就是在我們士氣比較低迷的時候，有來台灣舉辦過演唱會，台灣粉絲給了我們很多應援跟力量，讓我們在台上很感動。」

李洪基也大讚台灣粉絲的韓文超強，「他們能夠從頭到尾用韓文唱，真的非常驚訝跟感動，而且台灣的粉絲們都會先練習韓文，所以我也開始有想要學好中文的想法。」（編輯：龍柏安）1150123