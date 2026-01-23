韓團FTIsland、羅志祥錄製台綜 (圖)

其他人也在看
罹食道癌突病危送醫！龍千玉親弟憔悴首公開露臉 「最新病況」曝光
本週（24日）播出的最新一集中，歐漢聲展現「厚臉皮」功力，點名要與金曲歌后曹雅雯合唱情歌〈夢中情話〉，更拍胸脯保證：「今天絕對不模仿，我認真唱！」但轉頭又開始模仿張學友，讓曹雅雯忍不住回頭和陳亞蘭告狀「吼唷！你看他啦！」沒想到音樂一響起，歐漢聲再次破功，轉頭化身「阿杜」沙啞深情開唱，讓曹雅雯瞬間破防，笑場到直接蹲坐在地，最後更氣到直接在攝影棚「出手揍他」！蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1則留言
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19則留言
Lulu、陳漢典婚禮倒數4天 曬父母合照甜喊「最用心的人」
Lulu、陳漢典即將於1月25日舉辦婚宴，先前小倆口去日本拍了一系列絕美婚紗照，21日她再公開一家人的合照，「集結全世界的最會最用心的人在這裡。」言語間洋溢著滿滿幸福。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 23則留言
朱軒洋暴走「常搞消失」 蔡淑臻無奈成受災戶
朱軒洋近年爭議不斷，先後與兩任經紀人不歡而散，屢被點名情緒與行為難以控管，但在導演圈中卻依舊擁有不小的「好人緣」。包括九把刀、嚴藝文等重量級導演，皆不顧外界雜音，仍選擇與他合作，甚至戴立忍也曾私下帶著他開船到沖繩旅行。只是在合作名單中，身兼演員與製作人的蔡淑臻，對他恐怕是又愛又恨。鏡報 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
專訪／金宣虎真的跟高允貞看到極光！許願內容曝光：劇裡不是假的
金宣虎、高允貞主演Netflix韓劇《愛情怎麼翻譯？》12集全數上線後，短短幾天就衝上Netflix全球非英語影集榜，兩人在劇中CP感爆棚，引起熱烈討論。兩人接受《三立新聞網》專訪，金宣虎透露赴加拿大拍攝時，真的有親眼見到極光：「我看著極光許願，希望能我們的劇能播出順利。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 1則留言
戲裡許願戲外成真！高允貞IG追蹤破千萬 金宣虎留言祝賀甜翻
Netflix劇集《愛情怎麼翻譯》開播後掀起追劇熱潮、話題不斷，由高允貞、金宣虎主演的組合，被大批觀眾狂讚「化學反應爆表」，兩人互動也從戲裡延伸至戲外，同樣讓粉絲嗑到不行。隨著劇集熱播，主演人氣也直線飆升，其中高允貞更迎來重要里程碑，個人IG的粉絲追蹤數正式突破一千萬。中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 2則留言
「野生趙露思」現身夜市擺攤！素顏零偽裝賣「7元蛋糕」驚喜真相曝光
中國大陸女星趙露思近日再度成為話題焦點。才剛憑戲劇「許我耀眼」重新站穩腳步的她，竟被網友直擊現身海南夜市擺攤，素顏上陣、圍裙加身，親手下廚做起小吃，毫無明星包袱的模樣，迅速在社群掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 46則留言
隋棠澳洲曬「照騙」！ 親揭背後辛酸真相
女星隋棠最近到澳洲旅遊，在社群網站分享一張自拍近照，看起來愜意自然。不過45歲的她坦言，這張「照騙」背後，其實藏著不為人知的一面。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 25則留言
票房告急？魏如萱開唱倒數僅最低2票價完售 深夜發文吐心聲
魏如萱將於2月7日、8日連兩天登上台北小巨蛋舉辦「怪奇的珍珠」巡迴演唱會，但售票狀況卻傳出警訊。售票網上，兩場演出僅最便宜的880元與1680元門票已完售，其餘票區仍有空位，銷售進度似乎不如預期；魏如萱昨（22日）晚間在社群發文，以長文向歌迷真情喊話，邀請願意「坐下來聽她唱歌的人」走進小巨蛋。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 90則留言
王月昏迷2度動開顱手術 女兒代發聲吐現況
60歲資深女星王月去（2025）年突然在社群透露身體出狀況，11月時在家暈倒、頭撞地昏迷，隨即送醫進行開顱手術，於是又在醫院昏迷了5天，醒來後感到呼吸困難，直到12月底再一次動手術將頭蓋骨復原。對此，好友主持人陳鴻近日表示聯繫上王月的女兒，並揭露王月2度手術的近況。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 9則留言
兒童台姐姐簽好離婚協議書 坦言「不是恨，是我不要了」
林姵君與殺梗於2016年結婚，婚後育有一子一女。她坦言，結婚後很快就面臨現實層面的相處問題。她分享，自己從《道德經》中有所頓悟，選擇正視問題，主動提出婚姻諮商，卻也遇到不少男性常見的抗拒反應：「我們為什麼要花錢，請一個人來聽我們說話？」直到她真的將離婚協議書...CTWANT ・ 1 天前 ・ 33則留言
余祥銓愛妻柔柔痛失至親！祖孫溫馨互動曝 淚別「世界最棒阿嬤」
余祥銓愛妻柔柔經常透過社群平台分享生活點滴，今（22）日清晨卻一改往日歡樂氛圍，沉痛宣布奶奶離世噩耗。她坦言深知生老病死是人生必經之路，但還是相當不捨，心碎告白：「我的阿嬤，妳是世界最棒的阿嬤，我愛你。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7則留言
徐凱希赴歐洲造訪埃茲小鎮、登上巴黎鐵塔 提早訂位享用米其林三星餐廳｜【明星旅遊趣】
女星徐凱希出道多年，不僅橫跨歌手、演員等領域，這幾年在主持界也表現出色，外型甜美的她，在節目主持上的機靈反應深受許多觀眾的心，不過平時除了忙於工作，徐凱希抽空也會為自己安排假期，去年底就赴歐洲旅遊，其中這也是她第一次造訪南法，留下許多深刻回憶。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前 ・ 2則留言
《間諜家家酒》作者「分鏡草圖」超神？角色神韻完美還原 網笑翻：太天才了！
自 2019 年開始連載以來，《間諜家家酒》就受到了全球動漫粉絲的歡迎，特別是主角安妮亞、黃昏、約兒等角色十分生動的演出都讓粉絲們留下了非常深刻的印象。而昨（20）天原畫作者遠藤達哉分享了自己的角色草圖，宣布番外篇漫畫已經推出的消息也引起了網友熱議，因為遠藤達哉老師的角色草圖真的太讓人難忘了，只是用簡單的線條，但是卻能夠完美畫出《間諜家家酒》中那些經典角色的神韻！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 4則留言
趙露思現身夜市擺攤！素顏上陣仍被認出 親民反應曝光
《陽光女子合唱團》票房衝破億！日本連線為翁倩玉慶生
29歲女模柯柯癌逝！「張立東、溫妮」悲痛發聲 哀悼：勇敢又美麗
台灣模特兒柯柯（Chloe）2021年因視力模糊症狀遲遲未改善，就醫接受核磁共振檢查後，發現腦內長了近10公分大的腫瘤，隨後順利開顱切除。未料她去年初再度確診惡性心臟血管肉瘤，儘管積極接受治療，仍於今（22）日上午病逝，得年29歲。消息曝光後，粉絲紛紛湧入社群留言表達不捨，演藝圈友人也陸續發聲哀悼。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
甄子丹女兒「低胸辣腿」慶生22歲 10年前超反差舊片被翻出
香港武打巨星甄子丹與名模妻汪詩詩婚後育有一對兒女，其中女兒甄濟如（Jasmine）不僅遺傳了媽媽的好基因，也跟隨父母腳步進入演藝圈。而19日迎來22歲生日的甄濟如，日前就大方曬出穿著低胸、露出辣腿的慶生近照，還公開10年前的影片，立刻引起網友討論。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 12則留言
盜用陳漢典Lulu婚紗照！詐騙集團慘翻車 秒被識破被罵翻
陳漢典與Lulu去年驚喜宣布結婚喜訊，正式成為演藝圈銀色夫妻的他們先前曝光遠赴日本富士山拍攝的婚紗照，讓大家看了直呼好浪漫！沒想到，這組照片卻被詐騙集團拿來騙人，不過也因為這對夫妻名氣太高，讓詐騙集團馬上被識破，當場成為詐騙的尷尬翻車現場。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9則留言
唐從聖租屋遇靈骨塔 聽聲音嚇壞！鄰居住半個月就搬走
唐從聖租屋遇靈骨塔 聽聲音嚇壞！鄰居住半個月就搬走EBC東森娛樂 ・ 5 天前 ・ 1則留言