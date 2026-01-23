韓團FTIsland、羅志祥錄製台綜 (圖)

朱軒洋近年爭議不斷，先後與兩任經紀人不歡而散，屢被點名情緒與行為難以控管，但在導演圈中卻依舊擁有不小的「好人緣」。包括九把刀、嚴藝文等重量級導演，皆不顧外界雜音，仍選擇與他合作，甚至戴立忍也曾私下帶著他開船到沖繩旅行。只是在合作名單中，身兼演員與製作人的蔡淑臻，對他恐怕是又愛又恨。

鏡報 ・ 6 小時前