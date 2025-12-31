韓團HIGHLIGHT雲林唱跨年 讚天氣宜人「想來開演唱會」

睽違12年，雲林縣府跨年晚會強勢回歸，31號晚間在縣立田徑場熱鬧登場，找來韓國男團HIGHLIGHT，陪伴上萬名歌迷迎接2026的到來，亞洲舞王羅志祥接力於跨年後壓軸登場開唱，將氣氛帶到最高點！

劍湖山「雙輪煙火」+雷射光秀 迎接璀璨2026

雲林縣2026跨年雙主場，劍湖山樂園大震撼的煙火尺寸突破以往，不僅花樣更大射程更遠，還利用地形和摩天輪獨家打造長達一公里的環繞式多層次煙火，遍布整個樂園，吸引上萬人一同跨年，掀開2026璀璨的第一刻！

劍湖山雙輪煙火秀。圖／劍湖山世界主持樂園提供

另一頭縣立田徑場也擠進數萬人，因為雲林縣府睽違12年再次舉辦跨年晚會，邀請重量級韓國男團HIGHLIGHT獨家開唱，一連帶來《Fiction》、《Shock》等經典名曲原音重現，不少死忠歌迷，特別從外縣市包遊覽車來看，大讚不用飛出國，就可以有偶像陪伴跨年超幸福！HIGHLIGHT團員們更大讚，雲林天氣非常暖和，就像粉絲的心一樣，讓他們真心想到雲林辦演唱會！

HIGHLIGHT在2025年的最後一刻，一起上台與民眾倒數，伴隨著6分鐘的半環場煙火施放。圖／雲林縣政府提供

團員李起光說，真心想到雲林辦演唱會。圖／雲林縣政府提供

而除了韓團， 各組藝人更是使出渾身解數，包含金曲歌后艾怡良、創作歌手周湯豪，一組組當紅藝人輪番演出，在半環場弧形煙火秀後，亞洲舞王羅志祥壓軸熱力登場，帶著台下歌迷又唱又跳，讓2026的一開始就活力十足，也將全場氣氛帶到最高點。

雲林／蔡佩旻、林書弘、林家民、黃致堯 責任編輯／陳盈真

