韓團KARD隔8年確定來台 世巡台北開唱時間曝光

【緯來新聞網】韓國大勢混聲團體 KARD 今(5日)正式宣布世巡將在2月21日於台北國際會議中心(TICC)舉辦《KARD 2026 WORLD TOUR IN TAIPEI》，這也是 KARD 睽違八年，再次回到台北開唱。消息一出立刻引發粉絲熱烈討論，不少歌迷留言「碗都要敲破了！終於等到了！」、「太感人了，八年等的好辛苦啊！」紛紛表示要好好把握這次難得機會。

韓國大勢混聲團體KARD J.Seph（左起）、SOMIN、JIWOO、BM。（圖／寬宏提供）

由 BM、J.seph、SOMIN、JIWOO組成的 KARD，自 2017 年出道以來便以「混聲團體」定位闖出一條獨特道路。音樂風格融合 EDM、拉丁、嘻哈與流行舞曲，搭配極具辨識度的低音節奏與洗腦副歌，迅速在海外市場累積高人氣。〈Oh NaNa〉、〈Don’t Recall〉、〈Hola Hola〉、〈Bomb Bomb〉等早期代表作都取得相當大的成功，也在串流平台創下不少紀錄，至今仍是演唱會必聽曲目，而〈Tell My Momma〉、〈SPIN〉、〈Touch〉, 〈Pivot〉等近年作品，則展現出更加成熟、強烈的舞台能量。



KARD 也是少數以世界巡演為主戰場的 K-pop 團體之一，足跡遍及北美、南美、歐洲、亞洲與澳洲，累積大量現場演出經驗，現場實力無懈可擊。「DRIFT」世界巡演延續團體近年的音樂主軸，象徵不受框架限制、隨節奏前進的自由狀態。演出內容將結合新作與經典歌曲，搭配高強度舞蹈、團員互動橋段，完整呈現 KARD 八年來不斷進化的音樂樣貌。

BM（左起）、SOMIN、JIWOO、J.Seph將來台開唱。（圖／寬宏提供）

KARD團員們表示希望能快點見到台灣的HIDDEN KARD，一起創造美好的回憶！主辦單位也祭出限定粉絲福利，VIP PACKAGE將於1月9日上午11點寬宏售票系統獨家開賣，演唱會門票將於1月9日中午12點開賣，購票請洽寬宏售票(Kham.com.tw)、全台萊爾富及OK便利商店。

