韓團SJ大巨蛋獻唱「至少還有你」 東海感動落淚

（中央社記者王心妤台北15日電）韓團Super Junior今晚在台北大巨蛋舉辦第2場演唱會，唱到「No Other」時，搭上花車繞場和粉絲互動；他們並獻唱中文歌「至少還有你」作為驚喜，成員東海唱到感動落淚。

Super Junior昨晚起連續3天舉辦「SUPER SHOW 10」演唱會，成為首組3天大巨蛋演唱會都完售的韓團。他們以出道歌「Twins（Knock Out）」、「U」、「Black Suit」等快歌開場，一開場就氣氛熱烈。

成員們隨後依序用中文向歌迷打招呼，銀赫高喊：「老婆在哪？我是老公銀赫。今天我們也會盡全力展現帥氣的舞台，加油！」

隊長利特笑說，昨天演出結束後，聽到大家叫他冷靜，「但我看到這麼美麗的風景，我怎麼冷靜，我整個瘋掉了！」

唱到「No Other」時，9名成員分別從大舞台左右2側搭上花車繞場，與粉絲近距離互動，並不時揮手、比愛心，全場氣氛超嗨。

Super Junior回到舞台後，粉絲舉起印有「哥哥們是我人生最棒的相遇」和「不是END，是AND，也是永遠」的雙面手幅，而不同底色手幅，也讓觀眾席出現漸層色彩虹，眾人情緒沸騰。

他們還選唱歌手林憶蓮的中文歌「至少還有你」，東海唱到一半時，忍不住用袖子擦眼淚，歌迷馬上回以尖叫聲表達安慰。他說，剛剛唱到落淚，是因為看到粉絲用手機燈海應援，「讓我也覺得你們是我的光芒，往後會繼續尋找大家的光彩前進，希望你們繼續閃閃發光，引導著我們。」

下半場時，Super Junior換上黑色西裝，帶來新歌「Express Mode」以及「Mr.Simple」、「Sorry,Sorry」等一連串快歌，並高喊「台北No.1」。利特表示，這20年來的努力，就是讓粉絲選擇他們，粉絲也有另一個義務，就是一起創造歷史。

由於利特和溫昇豪、江宏傑等人主持的台灣實境節目「廚師的迫降：客家廚房」，獲今年金鐘獎最具人氣綜藝節目獎，他也破紀錄成為首名獲金鐘獎的韓國人。他特別提到此事說：「奇蹟正在發生，溫昇豪、江宏傑（也有來）。我會繼續跟老天爺說把能量給我們，你們會跟我們繼續寫下新的歷史對吧！」

Super Junior隨後向歌迷道別走下舞台，但又突然衝上台演唱「Finale」，現場歡呼聲不斷。利特最後也不斷高喊「謝謝台灣！謝謝大家！明天見！」（編輯：吳素柔）1141115