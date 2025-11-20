韓團TWICE將登高雄世運主場館開唱 立委黃捷熱舞應援

南部中心／綜合報導

韓國女團TWICE，本周末將登上高雄世運主場館開唱，整個城市掀起藍色旋風，不只高雄七大地標通通點上藍燈，捷運站也能聽到TWICE獻聲，還有多家飯店跟餐飲店，都推出藍色相關活動來應援，而立委黃捷，甚至學了一段熱舞，替TWICE應援！

韓國女團TWICE讓高雄掀起藍色旋風，捷運站亮起應援藍光。（圖／民視新聞）

立委黃捷，選在流行音樂中心前，大跳TWICE主打歌，為她們熱情應援。韓國女團TWICE，本周末將登上高雄世運主場館開唱，整個城市掀起藍色旋風，不只高雄七大地標通通點上藍燈，可俯瞰高雄市區和港口的壽山忠烈祠，閃耀藍色星海，捷運美麗島站跟中央公園站，也亮起應援藍光、雷射字體。捷運站廣播：「大家好我們是TWICE，Welcometothe，THISISFORWORLDTOURINKAOHSIUNG。」驚喜的是，進站還能聽到TWICE甜美廣播。民眾：「還不錯啊，增加對城市的一些感覺，對呀比較有那種feel的感覺。」 民眾：「如果知道的話，感覺還不錯，只是我沒有注意聽，因為我們剛剛很趕，可是我們住飯店，燈光就感覺是藍色的。」

韓國女團TWICE讓高雄掀起藍色旋風，飯店外牆也亮起應援藍光。（圖／民視新聞）

更有多家飯店配合應援，承億酒店泳池酒吧點起藍燈，日航酒店端出藍色調酒，而H20則是外牆打上專屬Twice的藍色燈光，飯店人員還大跳應援舞蹈。高雄日航酒店行銷公關經理蘇軒：「天空酒吧，將我們的經典特調，調整成TWICE的應援藍色，希望讓粉絲來到高雄日航酒店的時候，能感受到專屬的儀式感。」還有飲料店也跟上風潮，招牌珍奶加入藍柑橘跟蝶豆花，粉絲拿票根或應援小物，就能換一杯星光藍珍珠奶茶。民眾：「我覺得不錯啊，還可以送一杯飲料，就是充滿藍色的氛圍，然後又是TWICE的，我覺得蠻不錯的。」迎接TWICE來台，整個高雄都搭上這波藍色應援列車，準備好滿滿"藍色儀式感"，等著各地粉絲，前來體驗。

