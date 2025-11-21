韓團TWICE彩瑛患"迷走神經性暈厥" 缺席港都開唱

生活中心／綜合報導

南韓女團TWICE明天（22日）就要在高雄開唱，不過，經紀公司昨天突然公告，成員彩瑛罹患迷走神經性暈厥得暫停活動，包括高雄等三場演唱會確定缺席。而這種"血管迷走神經性暈厥"，韓國歌手炫雅也飽受所苦，上個月在澳門演出時還當場昏厥，醫師提醒"極端節食"也會刺激發病！

南韓人氣女團Twice這週末在高雄開唱，是子瑜帶著團員朋友們回到家鄉，但開唱前兩天，成員彩瑛卻傳出健康亮紅燈，經紀公司宣布，彩瑛被診斷出「血管迷走神經性暈厥」，將暫停今年剩下的活動，以休養為優先，因此巡迴演唱會，高雄、香港、曼谷場，都得跟歌迷們告假。女團TWICE歌迷：「這個是我們成員裡面有一個叫彩瑛的，然後彩瑛她這次因為身體比較不舒服，所以我們子瑜親愛的姐姐，裡面就是九缺一，是比較可惜的事情，也希望她早日康復。」

南韓女星彩瑛、泫雅都罹患迷走神經性暈厥（圖／民視新聞）





彩瑛罹患血管迷走神經性暈厥，雖然是無害、暫時的，但可能會突然意識喪失，暈厥前，常伴隨頭暈、噁心、嘔吐等，少數患者會有短暫的肢體抽搐、大小便失禁，大多數人很快就能恢復意識。台安醫院心臟內科主任林謂文：「台語我們有講說，血幫浦打不上去腦部，所以這時候你的腦循環會突然下降，人就會產生所謂的眩暈，甚至嚴重到暈厥甚至暈倒，那是副交感神經的反射。」醫師說，這種神經反射，受到刺激會比較敏感，臨床上好發在年輕女性、或是60歲以上，發病率大約3成，而且女性發病機率大約是男性的1.5倍。日常預防，除了補充足夠水分、鹽分，也要避免過度極端節食、或是長時間站立！





韓國女星泫雅上個月在澳門演出，突然在台上癱軟暈倒（圖／民視新聞）





像是女團成員長時間在舞台上，受到聲光刺激，或是不少女性為了維持身材，長期處於飢餓、脫水、營養不足，都可能激發症狀發生。台安醫院心臟內科主任林謂文：「一開始的時候，因為心跳會變慢，血壓會下降，所以你人會變得比較疲憊，虛弱打哈欠，你會覺得全身無力，甚至開始視線模糊，就開始倒冷倒汗。」韓國女星泫雅，上個月在澳門演出，就是突然在台上癱軟暈倒，意識一度中斷，一樣病因，是迷走神經性昏厥，嚴格執行節食的泫雅還透露，病情嚴重的時候，一個月內曾暈倒多達12次，一但發生，醫師說得趕快坐下來，暫停手邊動作，或是躺下頭低腳高，利用地心引力讓血流回頭部，避免暈倒之後後續造成危險。





