韓團TXT唱進大巨蛋 中文二度獻唱「想見你」

（中央社記者王心妤台北31日電）韓團TOMORROW X TOGETHER（TXT）今晚在台北大巨蛋開唱，太顯以中文自我介紹，休寧凱除了以中文說「新年快樂」，也二度演唱中文歌「想見你想見你想見你」成為驚喜。

韓國男團TXT由隊長秀彬、休寧凱、杋圭、然竣、太顯組成，今晚展開巡演ACT：TOMORROW，5名成員開場分別站上2台花車，從大舞台左邊、右邊繞場，演唱Wishlist、Blue Hour等歌曲，讓現場逾2.5萬名歌迷尖叫聲不斷。

太顯以中文向觀眾問好並自我介紹，接著說：「終於在台北大巨蛋跟MOA（粉絲名）見面了，從第一首開始就有點哽咽泛淚了，今天大家給了我們無法忘記的禮物，我們會盡全力讓MOA很幸福。」休寧凱用中文大喊「大家，新年快樂」，並說：「今天要讓所有MOA成為全台北最幸福的人，就由我休寧凱為大家負責到底。」

TXT每次來台灣演出都準備中文歌曲送給粉絲，這次由休寧凱清唱「想見你想見你想見你」，粉絲則準備了2種應援，由歌迷在2樓排字告白及全區燈海，現場氣氛溫馨。（編輯：黃名璽）1150131