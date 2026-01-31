韓團TXT「現場專輯」販售喊卡 大批粉絲撲空：可惜！

官方前一晚緊急宣布，因為進口通關相關程序問題，取消限定的專屬特典小卡。（圖／東森新聞）





韓國人氣男團TXT從今天起一連兩天，要在台北大巨蛋開唱，不少粉絲一早就到場，為了拿到限定的專屬特典小卡，不過官方前一晚緊急宣布，因為進口通關相關程序問題取消，讓不少粉絲大嘆可惜。

韓國男團TXT《Song of the Stars》：「循著星辰的聲音，共同歌唱的你和我。」BTS首席師弟團，更是全員ACE的南韓超級怪物男團TXT，要和台灣MOA們見面了。

韓國人氣男團TXT，這一兩天要在台北大巨蛋舉辦演唱會，不少粉絲一早就到場，帶著應援小物要來和偶像合照。

粉絲：「我們就是特地，我8點半就到了，我們想說趁沒有人的時候趕快拍一拍，然後就自己做了一點應援，要發的紙袋。」

演唱會晚上6點開始，但不到9點，現場就湧現大批粉絲，要和巨大刊版和成員的吉祥物合照，而官方還宣布，演唱會當天到場，購買價值650元的官方專輯，能獲得1組5張的專屬特典，1950元還會再多一組，包含Weverse Shop限定自拍小卡，不少粉絲都手刀準備購買。

粉絲：「就是只有在台灣限定賣的，但是他的造型是其他場的我們有在考慮，考慮的時候就看到他取消了。」

只不過30日晚間，官方臨時喊卡，說是因為進口通關程序問題，現場無法販售，讓不少粉絲撲空大嘆可惜。

粉絲：「原本他是說如果有的話可以買買看，然後結果昨天看到公告說取消，我覺得滿可惜的，我們上個禮拜有去東京場，東京賣的小卡跟台灣是一樣的，就是專輯附的是一樣的，所以沒有賣其實滿可惜的，因為其實也不是說，很多人都可以出國，去國外看演唱會。」

雖然取消，不過粉絲也說沒有關係，至少能親眼見到偶像，還有民眾砸重金，一連看兩場演唱會，就是想珍惜偶像難得來台的每一刻。

