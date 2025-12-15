韓團YOUNG POSSE甜喊「年年黏黏」 唱中文歌〈Without You〉感動粉

韓國超人氣女團YOUNG POSSE首次來台掀起熱潮！五位成員YEONJUNG、JIANA、SUNHYE、JIEUN、DOEUN不僅在12月13日成功舉辦「2025 YOUNG POSSE [POSSE UP : THE COME UP in Taipei]」專場演唱會，更於隔日12月14日與粉絲舉辦「辣炒年糕黑白大PK」活動，甜喊「希望『年年』跟TELEPOSSE『黏黏』」，展現滿滿寵粉誠意。

韓女團YOUNG POSSE成員YEONJUNG（左起）、JIANA、SUNHYE、JIEUN與 DOEUN深受粉絲喜愛。（圖／歐妮娛樂、DSP、BEATS ENT）

演唱會當晚，YOUNG POSSE以「POSSE UP！」及「MACARONI CHEESE」開場，瞬間點燃全場氣氛，接著演唱「FREESTYLE」、「ATE THAT」等多首熱門歌曲，YouTube點擊率破千萬的實力不容小覷。特別的是，五位成員帶來個人SOLO舞台，並驚喜獻唱高爾宣的「Without You」，用標準中文咬字感動粉絲，全場跟唱聲不斷，粉絲直呼「誠意滿分」。成員YEONJUNG受訪時表示：「中文確實有難度，像歌詞『我沒有辦法』還能挑戰，但RAP部分就很困難。」

韓流女團YOUNG POSSE私下可愛互動極佳。（圖／歐妮娛樂、DSP、BEATS ENT）

隔日的「辣炒年糕黑白大PK」活動中，YOUNG POSSE邀請幸運粉絲化身大廚，現場比拼廚藝，五位成員則擔任評審，與粉絲近距離互動，感情迅速升溫。被成員一致公認為廚藝最佳的JIANA靦腆地說：「我不知道自己能吃多少，但我盡量跟一般人吃一樣的份量。」活動中，團員也藉「年」與「黏」的諧音，俏皮表達對粉絲的愛意，讓現場氣氛溫馨又熱鬧。

YOUNG POSSE預告2026年將推出兩首新歌。（圖／歐妮娛樂、DSP、BEATS ENT）

此外，YOUNG POSSE還加碼預告2026年將推出兩首新歌，現場粉絲聽聞後興奮不已，紛紛表示期待後續作品。

