韓外長：韓半島無核化不能放棄 預防戰爭最優先

（中央社首爾18日綜合外電報導）南韓外交部長趙顯今天在首爾外交論壇上表示，南韓在安全層面最優先的課題是預防戰爭，確保韓半島不會成為武力衝突的引爆點，「無核的韓半島是絕不能放棄的課題」。

南韓外交部長趙顯在今天於國立外交院舉行的「首爾外交論壇2025」上表示，南韓政府將透過階段性方式，阻止北韓核武，「使其減縮、最終廢棄，為達成無核化與和平體制付出所有努力」。

趙顯指出，南韓將以韓美聯合為基礎，確實強化防衛能力，但他也強調，「只靠這些措施並不夠，還必須為了防止偶發性衝突、緩和緊張，以及恢復與北韓對話而努力」。

趙顯也提到，為了和平共存所做的努力不應只侷限於韓半島，也需要努力防止區域形成對立集團，並強調將為了區域穩定促進韓美日合作，同時也推動韓中日合作。

中國駐韓大使戴兵在論壇上表示，中美即使在對立也仍有合作，並強調，「中國沒有挑戰任何人的想法，若認為中國的崛起是威脅，我們也不得不守護國家利益與尊嚴」。

被問及中美關係前景時，戴兵說：「我們不希望關稅、貿易、科技戰這些事情，因為沒有贏家。」對於以後的中美關係，戴兵指出，會謹慎地持正面態度。

日本駐韓大使水嶋光一則表示，如果多邊主義無法像過去一樣有效，那麼小國、立場相似國家之間加強合作，是良好的替代方案，「在這方面，韓日今後仍有許多合作空間」。（編譯：楊啟芳）1141118