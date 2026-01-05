韓大勢混聲團KARD睽違8年合體登台 本週開賣歌迷哭喊：終於等到了！

KARD訂於2月21日在TICC開唱。（寬宏藝術提供）

韓國最強混聲團體KARD今（5日）正式官宣，世巡《KARD 2026 WORLD TOUR <DRIFT> IN TAIPEI》將在2月21日強勢登陸TICC台北國際會議中心。這場演出足足讓歌迷盼了8年，消息一出社群平台直接炸鍋，老粉淚崩留言「碗都敲破了，這八年等得好辛苦」、「終於等到全員到齊」，就是要在2月親眼見證這組「混聲王者」的逆襲魅力。

由BM、J.seph、昭珉、志佑組成的KARD，2017年出道就憑藉拉丁曲風與洗腦電音在國際樂壇殺出一條血路。從神曲〈Oh NaNa〉、〈Don’t Recall〉到後期的〈Tell My Momma〉，KARD最厲害的就是那種「聽了腳步會自動跟著跳」的節奏感。兩男兩女的配置，不只聲音層次豐富，BM的低音砲配上志佑的獨特煙嗓，現場表演完全是費洛蒙噴發。

KARD讓歌迷等了8年，這次終於回來了。（寬宏藝術提供）

這次巡演主題「DRIFT」象徵不被框架限制的自由，這對剛好邁入出道第八年的KARD來說意義非凡，現場實力在歐美巡演中磨練得無懈可擊。成員們也說真的非常想念台灣粉絲，這次除了經典歌單，還會帶來最新專輯《Pivot》的火辣舞台，展現專屬KARD的曖昧張力與霸氣互動，只有看現場才能體會心跳加速的快感。

《KARD 2026 WORLD TOUR <DRIFT> IN TAIPEI》門票將在1月9日中午12點於寬宏售票、萊爾富及OK便利商店準時開賣。為了回饋苦等8年的歌迷，主辦單位更祭出VIP PACKAGE福利，要在1月9日早上11點搶先開售。

