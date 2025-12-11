韓大咖諧星直播認了整形！ 「眼睛剩一條線」照片曝光

鄭亨敦公開做完眼袋手術的照片。翻攝YT@mungchintv

47歲的韓國諧星鄭亨敦前天（9日）在YouTube節目分享先前做了割眼袋手術，興奮表示，「完全沒有痛感，強力推薦！」不過他雖對手術成果很滿意，他也提醒大家，「要做好一週別出門的準備！」曬出眼睛瞇成一條線的照片！

鄭亨敦日前到日本福岡出外景，順道開了直播與粉絲聊天，也在聊天時聊起自己做眼袋手術的心得，他說：「我做了眼下脂肪重新分配（眼袋換位術），超級滿意。做完之後大家不再說我『看起來很憔悴』，真的完全沒有痛感，強力推薦。」

鄭亨敦分享術前的「泡泡眼」讓他看起來比較憔悴。翻攝YT@mungchintv

而當直播時有網友回覆「完全看不出來」時，也讓鄭亨敦立刻拿起術前的照片做對照，認為術後看起來更有精神。他也提到第一次走進整形外科的忐忑，笑說原本以為會照X光、做精密檢查，「結果完全不是耶！只是拿筆在臉上畫一畫就開始了！」

鄭亨敦分享當時是趁著中秋連假去動手術，也坦言術後眼睛腫到只剩一條線，並公開當時拍下的照片。他說：「第4天眼睛還腫得很誇張，大概要等到6天後才慢慢變自然，你就想著一週別出門就對了！」

鄭亨敦割眼袋紀錄：術前照

鄭亨敦驚訝醫生拿筆在眼睛下方做完記號就開始做手術了。翻攝YT@mungchintv

鄭亨敦割眼袋紀錄：術後第1天

鄭亨敦剛動完手術第一天眼睛只剩一條線。翻攝YT@mungchintv

鄭亨敦割眼袋紀錄：術後第4天

鄭亨敦術後第4天眼睛還很腫，特效字寫著「不是被誰揍了」！翻攝YT@mungchintv

鄭亨敦割眼袋紀錄：術後第6天

鄭亨敦分享第6天開始比較消腫了，網友留言「誰揍了你的眼睛？」

47歲的鄭亨敦是韓國綜藝圈知名諧星，陸續以《無限挑戰》、《Weekly Idol》等綜藝節目在台聞名，還曾在假想實境綜藝《我們結婚了》成為少女時代隊長太妍（另譯：泰妍）的假想老公，被稱為「布丁果凍夫婦」。近期則在GD發起的綜藝節目《Good Day》當班底，也讓曾被粉絲稱為「零錢CP」的他們，勾起觀眾回憶殺！

鄭亨敦（右）曾是太妍的假想老公。翻攝NATE

鄭亨敦（左）曾與GD拿下《MBC 2013演藝大賞》最佳情侶獎。翻攝MBC



