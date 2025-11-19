韓大型客輪夜航觸礁！267人等待救援 李在明緊急下令：務必救下船上所有人

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

南韓一艘大型客輪在當地時間今（19）日晚間8時17分左右發生觸礁意外，一艘載了267名乘客的客輪「芝諾比婭王后2號」（Queen Zenobia 2）於南韓西南部海岸觸礁擱淺，目前船身尚未進水，267人等待救援。南韓總統李在明緊急下令韓國海岸警衛隊展開大規模搜救行動，要求各單位「務必迅速營救船上所有人」。

南韓一艘大型客輪在當地時間今（19）日晚間8時17分左右發生觸礁意外。（圖／美聯社）

根據路透社、韓聯社等報導，南韓一艘載了267名乘客的大型客輪「芝諾比婭王后2號」在今日晚間從濟州島出發，預計駛往木浦港口，不料在行駛途中發生觸礁擱淺意外；據海警所接獲的通報，客輪擱淺位置位於長山面長山島海域、首爾以南約366公里處的全羅南道新安郡（Sinan County）。

廣告 廣告

南韓總統李在明雖目前遠在中東進行訪問，在得知消息後立刻下達緊急指令，要求各單位前往救援，「務必迅速營救船上所有人」。目前，韓國海岸警衛隊已展開大規模救援行動，海洋警察廳也已派遣巡邏艇前往現場，將針對人員傷亡和毀損情況進行確認，初步得知船艙尚無進水情況，267名乘客均安。

引起注意的是，事故區域相當靠近2014年世越號沉船悲劇的地點，當年該事故奪走了304條人命，172人生還，震驚國際。

更多FTNN新聞網報導

整肅軍隊！李在明將對聯參本部人事大調整 軍方：因應尹錫悅戒嚴影響

金正恩100枚核彈在手？李在明示警：研發已近完成

任內最後出訪？日本首相石破茂擬9月底訪南韓 下台前再會李在明

