韓天團BIGBANG宣布台北.高雄演唱會 韓星金鍾國現身嘉義

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

南部中心／劉安晉、劉尹淳 嘉義-高雄綜合報導

南韓天團BIGBANG出道20周年，11日公布今年10月以及明年2月，將分別在台北以及高雄辦理海外演唱會，消息一出，粉絲暴動，準備瘋狂搶票；另外也有民眾11日在嘉義，驚喜捕捉韓星金鍾國，他更親自與民眾互動，讓現場瞬間變成粉絲見面會。

ＢＩＧＢＮＡＧ台北、高雄演唱會時間出爐 韓星金鍾國現身嘉義

有粉絲晚餐吃到一半，金鍾國主動坐在旁邊一起吃，手還比個大大的讚，親民作風，讓網友說，是上輩子燒了什麼好香。（圖／Threads＠nzbtdzn提供）

廣告 廣告

韓星金鍾國穿著黑色T恤，一身休閒打扮，驚喜現身嘉義，粉絲意外捕捉，放聲驚呼，現場瞬間變成粉絲見面會。還有粉絲，晚餐吃到一半，金鍾國主動坐在旁邊一起吃，手還比個大大的讚，親民作風，讓網友說，是上輩子燒了什麼好香，真的好幸運。粉絲表示，很帥，他身材很好耶，他又高又帥，我差一點要失控了，滿腦粉紅泡泡。業者表示，粉絲說在韓國看他也不簡單，更別說在我們這裡，難怪很多年輕人在看啊，他們昨天有吃飯跟荷包蛋‚。

ＢＩＧＢＮＡＧ台北、高雄演唱會時間出爐 韓星金鍾國現身嘉義

高雄市長陳其邁俏皮拿著應援棒，邀請粉絲準備點亮高雄夜空，天團BIGBANG明年2月，一連兩天唱進高雄世運主場館。（圖／Threads＠chenchimai提供）

金鍾國為了拍攝韓綜節目，到台灣取景，11日晚間也特別逛了嘉義文化路夜市，體驗道地雞肉飯風味。而韓流持續侵襲台灣，天團BIGBANG也確定今年底以及明年初，分別在台北以及高雄開唱。高雄市長陳其邁俏皮拿著應援棒，邀請粉絲準備點亮高雄夜空，明年2月27、28，一連兩天唱進高雄世運主場館，售票資訊還沒公開，就掀起討論熱潮。粉絲表示，韓星來台灣開演唱會，我都超級期待的，因為他們難得回來一次。高雄超萌代表"高雄熊"，也加緊練習熱舞，靈活舞步，搭配絲滑轉身，賣力應援，展現高雄已做好萬全準備，不只用最高規格迎接天團降臨，也要讓各地粉絲，感受高雄的滿滿熱情。

原文出處：ＢＩＧＢＮＡＧ台北、高雄演唱會時間出爐 韓星金鍾國現身嘉義

更多民視新聞報導

BIGBANG真的來了！台北10月連唱2天 明年再攻高雄世運

GD中文告白「我愛你們」 約定帶BIGBANG在台合體

柯志恩市政顧問團大翻車！驚見「兩度酒駕累犯」

