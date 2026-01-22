韓天團Super Junior高雄連唱3天 港都打造"藍色應援"

南部中心／陳家祥、張可倫 高雄市報導

韓國人氣團體SuperJunior，慶祝出道20週年世界巡演，23號開始，一連三天將在高雄開唱，而現在整座城市也打造了專屬藍色應援，不只景點地標，點上藍色燈光，交通號誌也有藍色LOGO，就連捷運車廂內，也貼了滿滿成員照片，讓粉絲超瘋狂。





Ｓｕｐｅｒ Ｊｕｎｉｏｒ高雄連唱3天 港都點亮藍色燈海應援

高雄捷運打造SuperJunior20週年限定專屬列車。（圖／民視新聞）









韓團SuperJunior20週年世界巡迴演唱會，23號降臨高雄，一連三天開唱，不只粉絲嗨翻，整座港都也熱力應援。捷運進站，列車悄悄換上新衣，打造20週年限定專屬列車，車廂內，有SuperJunior成員，陪你搭捷運。

民眾：「會很開心吧，到處都是，感覺會很嗨。」民眾：「高雄捷運都有他們的廣告，讓更多人知道SJ。」

捷運月台滿滿都是成員大頭照，高雄巨蛋周邊，變成應援聖地，巨型海報掛上，讓粉絲超興奮。





高雄捷運車廂，有SuperJunior成員陪伴搭車。（圖／民視新聞）





民眾：「因為我很喜歡東海，（有搶到票哦）有搶到，請人家陪我一起搶，有經驗的人。」民眾：「他們成員感情都還是維持得不錯，利特當隊長也做得很合格。」

中央公園，還有駁二藝術特區，行人號誌燈也加入應援行列，小綠人頭上，閃著藍色LOGO，整座城市都被包圍。





高雄中央公園和駁二藝術特區，行人號誌燈也加入應援行列。（圖／民視新聞）





各大地標，海音館、旅運中心、全面點亮專屬SuperJunior藍色燈海，夜間更有氛圍感，這也是繼BLACKPINK和TWICE後，高雄再度為韓流天團，打造的專屬燈光應援，還有百貨公司從21號開始，一連五天，舉辦快閃店登場，粉絲荷包，恐怕也要全面失守。SuperJunior魅力無法擋，這回高雄巨蛋開唱，各式應援全出籠，迎接男神強勢降臨。

