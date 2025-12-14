韓女團上海活動突取消！遭疑「有日籍成員」喊卡 主辦方曝原因

LE SSERAFIM上海活動突遭取消，主辦單位曝背後原因。（資料圖: shutterstock／達志）

南韓人氣女團LE SSERAFIM由金采源、許允眞、洪恩採、宮脇咲良、中村一葉組成，今年10月發行首張單曲專輯《SPAGHETTI》掀起討論，並將於14日在大陸上海舉行粉絲見面會。然而，就在活動前2天，主辦單位12日沉重宣布活動取消，由於該女團中有2位日籍成員，取消原因曝光後，隨即引起粉絲熱議。

韓流專門店MAKESTAR 12日在社群發表聲明，表示原定在上海舉行的「Makestar X LESSERAFIM 1st Single Album 'SPAGHETTI'」粉絲簽名會，「因產生不可抗力因素，經與多方慎重討論與確認後，我們不得不做出取消本次活動的艱難決定」，同時沉重向關注及參與活動的粉絲致上深深歉意。

主辦單位進一步坦言，對於活動的取消深感遺憾，「尤其是為了參加活動而提前調整時間、安排行程的粉絲們，無法如期見面讓我們與大家一樣感到遺憾，在此再次表達由衷的抱歉」，更承諾未來會繼續努力，爭取在之後的活動中以更好的方式與大家相見。

其實LE SSERAFIM原定13日先在台北舉辦見面會，隨後再前往上海與粉絲相會，該女團中的宮脇咲良和中村一葉都是日籍成員，然而，主辦單位後以「因不可避免的原因」延期舉辦台北場活動，引發粉絲熱議，如今上海場又臨時遭到取消，不少網友紛紛回應，「能早點說嗎！我們期待了多久」、「補償方案呢」、「等到機票酒店都不能取消了，才說活動要取消」。

LE SSERAFIM上海活動突遭取消。（圖／微博 MAKESTAR_CO）

