韓女團偶像瘦成皮包骨！一轉身「側面薄到誇張」

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓24人女團tripleS近日在首爾舉行亞洲巡演，當中18歲團員采湲在一段飯拍影片曝光後，因身材過度骨感掀起討論，她轉身時背部全是凸出的骨頭，瘦到皮包骨的畫面讓粉絲們憂心。如今，采湲也就健康狀況對外做出回應。

tripleS日前在首爾慶熙大學和平殿堂舉行「My Secret New Zone」亞洲巡演，18歲采湲在舞台上的身形意外成為焦點，一段飯拍畫面顯示，她在舞蹈轉身時背部骨頭輪廓清晰可見，整體體態極度纖細，從側面看更宛如「竹竿人」，幾乎沒有多餘肉感，許多粉絲見狀後既震驚又憂心，大嘆「薄到太誇張...怎麼瘦成這樣？」、「真的很怕她暈倒」、「需要好好增重...」對她的健康狀況產生疑慮。

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面對外界關注，采湲昨(13日)透過粉絲交流平台romm做出回應，她向粉絲們表示「我很健康，別擔心！」並坦言被傳成病重讓她感到為難。此外，采湲也進一步說明自己已接受健康檢查與InBody測量，強調目前是「人生中最健康的時刻」，同時也提到公司對她照顧有加。儘管采湲本人已親自澄清，仍被部分粉絲持續關心體態與健康之間的落差，相關討論持續延燒。

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