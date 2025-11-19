韓女團前成員大尺度彈鋼琴逆襲！翻身「狠砸40億買豪宅」網讚：懂投資

娛樂中心／綜合報導

南韓YouTuber同時也是前女團成員李海仁身材惹火外型高挑（圖／翻攝自IG @leezyhaein）

南韓YouTuber同時也是前女團成員李海仁（Leezy） 身材惹火外型高挑，近來再度引爆網路話題。她曾因「乳貼彈鋼琴」引發爭議的嗆辣創作者，如今成功翻身成為「房產女王」。她在最新上傳的影片中宣布：「我和40億資產結婚了！」引發全韓熱議。

李海仁以Leezy名在YouTube拍影片「乳貼彈鋼琴」爆紅（圖／翻攝自Leezy YouTube）

李海仁在片中以戲謔語氣形容「買大樓就像結婚」，她購入約40億韓圜（約合台幣1.08億元）的大樓，笑稱自己終於和夢想中的「對象」步入人生新階段。她坦言自己花了整整五個月瘋狂看物件，從漢南洞一路找遍首爾熱門地段，「像相親一樣一間接一間」。

李海仁近期購買40億豪宅引發話題（圖／翻攝自IG @leezyhaein）

當被房仲推薦一棟公告地價15億、售價20億韓元的物件時，她原本還在猶豫，直到看到另一棟開價45億的建物後霸氣喊出：「砍到40億我就簽！」最後真的以理想價成交。她興奮地在影片中宣布新人生目標：「建物三棟，衝起來！」並向粉絲喊話：「明年2月在我的大樓見！」展現滿滿企圖心。

李海仁在節目中透露自己砸40億購得豪宅（圖／翻攝自IG @leezyhaein）

李海仁2005年以廣告模特兒出道，後以綜藝節目《Rollercoaster》走紅，2012年還曾經以女團 Gangkiz 擔任門面成員出道。然而團體解散後星途受挫，隨後她轉往直播平台AfreetcaTV發展仍無起色。直到改名為 Leezy、全力經營YouTube後，以爆辣的鋼琴演奏系列爆紅，其中多支影片因尺度大膽遭到限流，然而無損她點閱率一路飆升。

如今擁有超過140萬訂閱者的李海仁，不僅年收入突破1億韓元，更在短短一年內讓資產從10億暴漲至40億，正式升格「建築富婆」。許多韓網友讚嘆：「她把流量變成磚頭」、「這才是真正的逆襲人生」、「從乳貼到不動產，這轉型太狠了！」。

