韓女團加入《客家廚房2》精力太充沛讓主廚崩潰 温昇豪遭客人質問：為什麼菜是酸的

QWER成員Magenta與李元日一起在廚房打拼。客家電視提供

台韓合製實境綜藝《廚師的迫降：客家廚房 2》營業進入終極倒數！在歷經韓國餐車大戰與台灣客庄小旅行後，成員們的體力與專注力皆來到臨界點，就在全體顯露疲態之際，本週節目迎來意想不到的助陣嘉賓，「史上最狂二廚」QWER的Magenta 驚喜現身，為即將結束的貨櫃餐廳帶來滿滿活力。

陳庭妮與利特充滿活力攬客。客家電視提供

一踏進廚房，Magenta 便元氣滿滿地自我介紹：「我是 Magenta 主廚！」隨即投入外場與內場支援，不時以誇張動作與熱情應援替團隊打氣，成功炒熱現場氣氛，然而這股源源不絕的精力，也讓忙於出餐的主廚李元日逐漸招架不住，一邊料理、一邊露出無奈又好笑的表情，忍不住對她喊道：「Magenta，夠了，真的夠了！」，逗得全場笑聲不斷，也讓原本緊繃的疲勞感瞬間被沖淡。

廣告 廣告

QWER成員Chodan甜美笑容融化許多民眾。客家電視提供

不過，最終營業日的現場依舊狀況百出，外場組的温昇豪意外遭遇客人的直接質疑，客人指著盤中的福菜，面露困惑地問：「這個福菜為什麼是酸的？是不是加了什麼特別的東西？」面對突如其來的口味質疑，原本忙碌的氛圍瞬間變得緊繃，面對客人對風味的「靈魂拷問」，温昇豪該如何救援？緊繃的節奏讓人忍不住跟著捏一把冷汗！

QWER成員成為外場最佳助攻。客家電視提供

在 Magenta 的驚喜助攻與成員們各司其職的努力下，貨櫃餐廳迎來最關鍵的最後衝刺。究竟這場結合歡笑、文化交流與實戰壓力的最終營業日，是否能順利完成第二季最後一塊營業拼圖，節目中即將揭曉。

《客家廚房2》最後營業日人潮擠爆餐廳。客家電視提供

成員們營業結束後互相分享心情。客家電視提供



回到原文

更多鏡報報導

女歌手「喉嚨」長得跟別人不一樣 兒時學火雞叫「瞞著媽媽參加歌唱賽」第1次就拿冠軍

媽媽孫麗鈞沒受邀出席婚宴？孫協志急澄清 與夏宇童婚宴「低調籌備」

陳冠霖「因唱歌太像張學友」被製作人打槍 歐漢聲「怒嗆胡瓜」超大膽

「黃便上有血」以為痔瘡！30歲男不到1年就走了 醫示警：2顏色快就醫