韓女團在台簽售會延期！疑因撞「中共公祭日」台粉怒了

娛樂中心／楊佩怡報導

南韓大勢女團「LE SSERAFIM」由宮脇咲良、金采源、許允眞、中村一葉和洪恩採等5名成員組成，過去曾登上除夕必看的《超級巨星紅白藝能大賞》擔任嘉賓，嗨翻全台粉絲。近日帶著新曲《SPAGHETTI》回歸的她們，宣布將在12月13日來台舉辦簽售會，然而卻疑似因撞上中國的「南京大屠殺死難者國家公祭日」，官方緊急宣布簽售會延期。消息曝光後，大批台粉灌進主辦方的IG貼文下留言怒轟：「台灣活動干中國什麼事」。

韓女團LE SSERAFIM回歸，更宣布將來台舉辦簽售會。（圖／翻攝自IG＠le_sserafim）

韓女團LE SSERAFIM近日帶著新曲回歸，並在日前宣布將在12月13日來台舉辦簽售會，主辦方「Makestar」在IG帳號公布消息後，引起不少粉絲的關注，更有人砸錢購買特定產品，希望自己被抽籤抽到與偶像近距離互動的機會。然而，就在昨（13）日，主辦方緊急貼出延期公告表示，「活動因不可避免的原因將延期舉行」，同時強調會全額退款給已完成應募的粉絲們，由於主辦方沒有說明延期的具體原因，因此也讓不少粉絲霧傻傻。

主辦方緊急宣布在台簽售會將延期，貼文慘遭粉絲灌爆。（圖／翻攝自IG＠makestar_in_tw）

不過，網路上開始有傳言指出，LE SSERAFIM簽售會突然取消的原因是撞上了中國「南京大屠殺死難者國家公祭日」，時間剛好訂在每年的12月13日。更有消息傳出，疑似有中國粉絲向韓國經紀公司施壓，抵不住壓力才將簽售會延期。此傳聞在網上到的狒狒揚揚，引起熱議，大量粉絲更是湧入主辦方的延期公告貼文下怒轟，「南京大屠殺跟我們有什麼關係」、「我阿公看起來有打南京大屠殺嗎」、「中國12/13到底干臺灣屁事」、「韓國女團在台灣辦簽售會到底關中國人什麼事情」、「IN TAIPEI又不是IN 南京，在哪邊辦的活動還要看另一邊的臉色喔，笑死人」、「你們是中資嗎？」、「賺台灣人的錢，然後因為中國公祭日延期，好難看喔」、「建議帳號直接改成china比較快」。

韓國女團來台簽售會疑似因撞上12月13日的中國南京大屠殺公祭日而延期。（圖／翻攝自微博）









