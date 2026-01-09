韓女團成員大爆粗口！YooA電影處女作「尺度全開」 破格演出太震撼

記者王培驊／台北報導

韓團OHMYGIRL成員YooA，首演電影就呈現讓人驚豔的破格演出。（圖／采昌國際多媒體 提供）

韓團女神YooA首登銀幕爆粗口 《末路雙嬌》女星火爆演技炸現場

南韓年度話題犯罪強片《末路雙嬌》，昨日（1/8）在首爾舉辦媒體試映記者會，導演李煥率領韓韶禧、全鐘瑞、金新綠（網路又譯金信祿）、鄭英珠、李在均、YooA、金聖喆等主要演員齊聚一堂，共同分享拍攝趣聞。尤其韓韶禧、全鐘瑞兩大韓流女神在拍照環節手牽手，展現如片名般的深厚情誼，更分別秀出白皙如玉的肌膚與纖細身材，讓現場鎂光燈閃到沒完。值得一提的是，韓團「OH MY GIRL」成員YooA首次登上大銀幕，飾演金聖喆的妻子，片中她在空虛生活中做出大膽決定，甚至還大爆粗口，展現令人驚豔的破格演出。

廣告 廣告

鄭英珠特別在片中剃髮，演出大反派角色的左右手。（圖／采昌國際多媒體 提供）

為了演好角色，YooA甚至發揮偶像潛質，在家把髒話「當成歌曲練習」，藉此熟悉角色的對話節奏。此外，韓媒也大讚鄭英珠與金新綠兩位演技派女星的火爆對手戲，尤其兩人在狹小空間裡的動作場面，將為觀眾帶來令人愉悅的暴力快感。金新綠回憶：「第一場戲見到鄭英珠本人，她剃光頭穿皮夾克，非常有氣場，我只能咬冰塊對抗。」鄭英珠則說：「拍攝時被煙灰缸砸到，但那是一種令人愉快的暴力感受，盯著金新綠的眼睛，甚至有種自己在談戀愛的奇妙感覺。」《末路雙嬌》即將在1月30日於台灣震撼獻映。

金新綠在片中展現出強大的氣場。（圖／采昌國際多媒體 提供）

YooA首演電影「把髒話當歌曲記」 滿臉血妝驚呆「丈夫」金聖喆

在昨日（1/8）舉辦的媒體試映記者會上，《末路雙嬌》獲得大量韓媒好評，《韓國經濟日報》更讚譽本片：「節奏緊湊，情節起伏，在簡單的故事框架下，營造出緊張刺激的氛圍，讓觀眾絲毫感受不到108分鐘的片長。」除了韓韶禧、全鐘瑞兩位主演女星的亮眼表現，韓媒更直指讓劇情張力繃緊到極限的女配角群，她們的演技同樣令人拍案叫絕。尤其是憑藉本片首度登上大銀幕的「OH MY GIRL」成員YooA，她在片中飾演金聖喆的妻子「荷京」，帶來極具破格的轉型演出。YooA表示：「劇本裡有非常大膽、突破性的台詞，我一直在想『這部分該怎麼消化？我真的能做到嗎？』」

YooA昨日參加本片的媒體試映記者會。（圖／翻攝自news1）

她也分享導演給予的鼓勵：「導演說，把那些台詞演得更帥氣，本身就是成為演員的一部分。」因此，她開創了自己的練習方式：「我在家把髒話當成歌曲一樣，記住音調反覆練習，並透過工作坊讓台詞真正順口。因為我平常幾乎不說髒話，要對別人說這些台詞真的很困難。」她也強調：「雖然是相當破格的嘗試，但我希望這會成為一條好的前進之路。」

鄭英珠出席媒體試映記者會。（圖／翻攝自YonhapNews）



此外，YooA也將與片中最大反派「賭王」金聖喆上演夫妻對手戲。雖然兩人同框戲份僅一場，卻留下強烈印象。金聖喆回憶：「感謝大家把我們稱作夫妻，雖然片中確實有出現『妻子』這個稱呼，但很難說是真正的夫妻。因為我和YooA只拍一場戲，那天也是第一次見面，她已經化好滿臉血妝。我以前在MV裡見過她，但當時的形象讓我不禁想『這真的是她嗎？』真的非常破格。」

金新綠出席媒體試映記者會。（圖／翻攝自YonhapNews）

鄭英珠、金新綠《末路雙嬌》霸氣對決：「看她的眼睛就像談戀愛」

不僅如此，實力派女星鄭英珠與金新綠，也在《末路雙嬌》上演演技對決。鄭英珠飾演金聖喆的左右手「黃牛」，金新綠則飾演放下過去榮耀、表面過著平凡生活、成為韓韶禧與全鐘瑞的乾媽，但背地裡暗藏其他思考的「家英」。兩人在狹小封閉空間內展開驚險刺激的動作場面，勢必帶給觀眾一種「令人愉悅的暴力」的矛盾快感。鄭英珠回憶：「我們幾乎沒有長時間排練，只簡單練了幾次就開拍。拍完後才發現，其實那些額外準備都是畫蛇添足。原本要花在排練的能量，反而在鏡頭前一次性爆發出來。我從一開始就抱著『黃牛的心態』進入現場，完全化身角色，結果被她（金新綠）用煙灰缸砸中，但那是一種令人愉快的暴力感受。那是我人生第一次有這種經驗。而我本來就很喜歡金新綠的眼神，拍攝時盯著她的眼睛，甚至有種自己在談戀愛的奇妙感覺。」

金新綠也分享：「我也是拍第一場戲時，才第一次親眼見到鄭英珠前輩本人。她剃光頭、穿皮夾克走進來，我心想：『我要用什麼氣場正面迎戰呢？』於是立刻喊了句『能給我點冰塊嗎？』我就這樣一邊咬著冰塊，一邊用冰冷的狀態來對抗她。」她接著說：「第二次見面拍攝的那場戲也非常辛苦，但看到前輩毫不猶豫地全身投入演出，我覺得非常帥氣。我也希望有一天能成為像她那樣的演員。」對此表達了由衷的感謝。

這部由《D.P.：逃兵追緝令》、《寄生獸：灰色部隊》製作公司傾力打造，韓韶禧與全鐘瑞領銜主演的年度話題犯罪新片《末路雙嬌》，即將在1月30日於台灣正式上映。本片劇情描述在華麗卻冰冷的都市裡，美善（韓韶禧飾演）白天是花店老闆，夜晚則化身為聲色場所的王牌。她原以為自己能邁向平凡又穩定的生活，卻因為一場詐騙全數崩塌。走投無路的她，與同居如家人般親密的道敬（全鐘瑞飾演）做出命運性的選擇。她們制定計畫，試圖從賭王（金聖喆飾演）那裡竊取非法所得，藉此改變自己的人生。然而，他們卻在藏匿黑錢的地方意外發現金條，導致事態急轉直下，讓兩人從此被卷入無法回頭的危險漩渦。在這欲望、謊言與生存本能交織的黑暗世界當中，每一步都可能致命。當底線不斷被逼退，她們能否逃離這場被吞噬一切的命運風暴？

更多三立新聞網報導

陳妍希曬高衩長裙辣照！「簡體字發文」賀年 卻遭中國網友指正：寫錯了

IU、李鐘碩新年穿情侶裝！聚會影片「1細節」被抓包 粉絲喊：低調放閃

安聖基長子「公開生前手寫信」！朗讀1句話讓他爆哭：是寫給所有人的

玄彬現身安聖基告別式！「鄭雨盛手捧遺照」哽咽唸悼詞：前輩總是很溫柔

