韓女團成員爆秘密閃婚！峇里島辦超私密婚禮 「團員全缺席」原因曝光

女團 Girl’s Day 成員珉娥。（圖／翻攝自IG @bbang_93）

南韓演藝圈再傳喜訊。Girl’s Day 出身的珉娥與演員溫朱莞即將在本週末於印尼峇里島舉行婚禮。兩人選擇遠離媒體視線，在海外以極為低調、僅限家族參與的方式完成終身大事，婚禮不安排公開儀式，也不開放演藝圈友人到場，整體氛圍以簡單、溫馨、私密為主。

女團Girl’s Day 成員珉娥傳出即將秘密完婚。（圖／翻攝自IG @bbang_93）

韓媒27日報導，兩人將於29日正式舉辦婚禮。由於儀式採「家族限定」，Girl’s Day 成員是否會現身仍不明朗，而惠利因將前往香港參加 2025 MAMA AWARD，確定無法出席，也讓不少粉絲感嘆無緣看到成員合體。

惠利（右二）因人在香港MAMA頒獎典禮，恐缺席珉娥婚禮。（圖／翻攝自IG @bbang_93）

對於婚禮細節，珉娥所屬的 SM C&C 僅回應「無法確認相關內容」，溫朱莞的經紀公司也以「屬於演員私生活，請理解無法回應」低調帶過。兩人今年 7 月公開婚訊時，雙方公司皆證實他們從長年友誼中培養出深厚感情，並決定於11月攜手進入人生新階段。

女團Girl’s Day 成員珉娥傳出即將秘密完婚。（圖／翻攝自IG @bbang_93）

珉娥與溫朱莞因 2016 年合作 SBS 劇《美女孔心》首次結緣，當時以前後輩關係相處。2021 年兩人在音樂劇《那些日子》再度重逢，互動更加緊密，感情據傳也在那段時間萌芽。最讓外界動容的是，去年珉娥遭逢父親離世，溫朱莞在整個喪禮期間一路陪伴、守在身旁，以實際行動支持她，被視為兩人最終確認心意、走向婚姻的重要契機。

珉娥2010年以 Girl’s Day 出道，後續在《絕對彼氏》《Delivery Man》《喪屍的歷史》等劇累積作品；溫朱莞則自 2002 年出道，曾演出《發酵家族》《Punch》《Penthouse 3》等作品，活躍於影劇圈多年。兩人的海外婚禮預計於本週末低調舉行，婚後生活方式與是否度蜜月等安排，經紀公司均未對外透露，但消息曝光後已引發大批網友祝福，恭喜這對「戲裡外都走到一起」的新人迎來幸福新篇章。

