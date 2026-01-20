韓女團登中國遭求高唱〈大東北是我的家鄉〉粉絲怒轟：太不尊重人

記者林汝珊／台北報導

NMIXX唱跳兼具，被譽為特種兵女團。（圖／記者鄭孟晃攝影）

韓國女團 NMIXX 近日登上中國節目宣傳新歌，不料卻意外陷入尷尬場面，節目中遭要求成員「原聲重唱」中國歌曲〈大東北是我的家鄉〉，但因 NMIXX 全團並無中國成員，突如其來的安排也讓現場氣氛瞬間凝結，引發粉絲強烈不滿。

NMIXX登中國，被要求唱〈大東北是我的家鄉〉。（圖／記者鄭孟晃攝影）

畫面可見，成員們當場面面相覷，氣氛相當僵硬，成員 LILY 表情明顯僵住，一時之間不知該如何反應。而該環節原本是「猜歌遊戲」，先播放多國歌曲，最後卻被要求直接開口唱〈大東北是我的家鄉〉，相當尷尬。

最後在半推半就下完成演唱，然而節目組還又要求她們觀看影片學習「轉紅色手帕」，讓粉絲看了都相當不滿。相關片段曝光後立刻在網路上掀起激烈討論，甚至有部分中國網友得意表示：「想進中國市場的韓團，就該像 NMIXX 一樣配合。」

