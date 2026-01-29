韓女團解散6年「成員轉行當空姐」 親曝「拒絕移民原因」

gugudan出身的HANA展開第二人生。翻攝Instagram @newprple

南韓女團 gugudan 出身的 HANA 在團體解散後積極展開個人活動，近日她透過社群平台與粉絲互動，驚喜公開了自己的最新近況，透露已正式轉行成為空服員，開啟職涯的「第二人生」。

轉行空服員開啟第二人生

Hana 於 28 日在個人 Instagram 開啟問答功能與粉絲交流。由於她近期時常分享身處海外的照片，引起不少粉絲好奇她的近況。當被問及「在國外做什麼工作？是在讀書嗎？」時，Hana 大方回應：「我目前正在擔任空服員。咻咻地，像洪吉童（韓國民間傳說人物，意指行蹤飄忽、四處奔走）一樣到處飛。」雖然她未具體透露任職的航空公司及入職時間，但這項轉職消息隨即引發網友熱議。

為了愛貓拒絕移民海外

針對長期滯留海外，也有粉絲詢問：「姐姐，妳移民了嗎？」Hana 對此則分享了愛貓的照片，並感性表示：「我有像兔子一樣可愛的貓咪們，不可能移民的。」直言為了守護寵物，並沒有定居國外的打算。得知消息的網友紛紛留言應援，表示「空服員的形象非常適合她」、「退去偶像光環後展現了很棒的模樣」、「支持她的新生活」。

從偶像到演員再到雲端

回顧 Hana 的演藝之路，她於 2016 年以 gugudan 隊長身份出道，該團當時因集結了《PRODUCE 101》人氣成員世正、娜英、美娜而備受矚目，可惜在 2020 年 12 月 31 日正式宣告解散。解散後 Hana 曾一度轉型為演員，累積了一些戲劇作品。如今解散滿 6 年，她選擇挑戰航空業，在萬呎高空繼續書寫人生的新篇章。

