韓女團邀粉絲吃辣炒年糕！「親展示廚藝」加碼互動 甜喊：想跟大家黏黏

韓國女團YOUNG POSSE。（圖／歐妮娛樂、DSP、BEATS ENT提供）

以堅強實力獲MAMA最佳女新人獎提名、並在TMA頒獎典禮上一舉拿下熱門潛力獎，韓國女團YOUNG POSSE，五位女孩Sunhye、Yeonjung、Jiana、Doeun與Jieun，昨日成功舉辦完首次台灣專場演唱會「2025 YOUNG POSSE [POSSE UP : THE COME UP in Taipei]」後，超希望能跟粉絲有更多互動接觸，延續「寵粉制霸」傳統，今（14）日更邀請幸運粉絲化身「黑白大廚」挑戰辣炒年糕，現場大展身手炫廚藝，並由 YOUNG POSSE 親自擔任最專業的評審！

YOUNG POSSE邀請幸運粉絲挑戰辣炒年糕。（圖／歐妮娛樂、DSP、BEATS ENT提供）

受訪時，聊到演唱「Without You」這首歌，成員YEONJUNG表示：「確實中文很有難度，但像歌詞『我沒有辦法』還可以挑戰，但RAP部分就難。」，至於聊到今天與粉絲做年糕，自認廚藝最好，同時包辦吃貨，成員一致公認的是JIANA，可愛的她靦腆笑說：「我不知道我的極限能吃多少，但我盡量吃的份量跟一般人一樣。」最後YOUNG POSSE也預告2026年預計會推出兩首新歌，也請現場所有粉絲期待！

韓國女團YOUNG POSSE剛結束台北的演唱會。（圖／歐妮娛樂、DSP、BEATS ENT提供）

韓國女團史無前例、最強福利企劃，透過這場「辣炒年糕黑白大PK」，台上粉絲一展炒年糕廚藝，台下與YOUNG POSSE一起品嘗料理好滋味，讓TELEPOSSE與YOUNG POSSE親暱度直接昇華，感情「黏」到分不開，更可愛是，藉由「年」與「黏」的諧音，YOUNG POSSE也俏皮甜喊：「希望『年年』都能跟心愛的TELEPOSSE『黏黏』！」。

YOUNG POSSE成功舉辦完首次台灣專場「2025 YOUNG POSSE [POSSE UP : THE COME UP in Taipei]」，全場熱度從開場一路沸騰到最後，五位成員以獨特風格與滿分舞台掌握力，帶給久候多時的TELEPOSSE難忘的震撼體驗。演唱會一開始，便以青春氣息滿溢的「POSSE UP！」與「MACARONI CHEESE」瞬間點燃所有粉絲情緒。

接著帶來「FREESTYLE」、「ATE THAT」等多首在YouTube創下千萬點擊率的熱門歌曲，但最讓TELEPOSSE直呼「不虛此行」的，是YOUNG POSSE不僅完整重現五人五色的 SOLO 舞台外，Sunhye、Yeonjung、Jiana、Doeun與Jieun更準備了獨一無二的驚喜，偷偷抽出時間苦練中文歌，因此當人氣歌手高爾宣OSN家喻戶曉「Without You」音樂一下時，全場粉絲歡聲雷動，YOUNG POSSE用著標準的中文咬字，詮釋這首細膩情感的好歌，也讓粉絲不禁跟著打節拍並哼唱起來，直喊：「誠意滿分！太感動了！」。

