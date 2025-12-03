韓女團aespa陷蘑菇燈具爭議 NHK：確認無輕視意圖

（中央社記者戴雅真東京3日專電）韓國4人女子團體aespa將參加31日舉行的第76屆紅白歌唱大賽。然而，成員寧寧過去曾發布疑似以原子彈「蘑菇雲」為意象設計的燈具照片，遭到民眾連署抗議。NHK專務理事山名啓雄昨天在參議院總務委員會上表示，他認為aespa的出場沒有問題。

aespa於2020年出道，由韓籍的Karina、Winter，中國籍的寧寧與日籍的Giselle組成。寧寧過去曾在對粉絲聊天的「泡泡」付費應用平台上發布一張蘑菇雲形狀的燈具照片，並用英文寫道：「買了可愛的燈，大家覺得怎麼樣？」

此事引發批評，有人認為是在褻瀆原爆受害者。aespa即將出演紅白的消息傳出後，引發部分日本民眾抗議。網路上甚至發起要求取消aespa紅白出場的連署。

產經新聞報導，在總務委員會上，面對日本維新會議員石井苗子質詢，山名表示，「我們已向所屬經紀公司確認，成員並沒有輕視或揶揄原爆受害者的意圖。」

他表示，「紅白參演藝人是根據今年度的活躍程度、社會支持度，以及是否適合節目企畫與演出，由NHK自主判斷決定。」（編輯：韋樞）1141203