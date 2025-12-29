韓女團aespa「紅白」缺了她 中國籍寧寧「疑遭抵制」稱病辭演

韓國女團aespa受邀日本紅白，但中國籍成員寧寧稱病辭演。資料照片、翻攝X



再過兩天就是跨年夜，許多歌迷都期待日本第76屆NHK紅白歌合戰的表演，韓國女團aespa受邀出席以來，又碰上中日關係緊張，中國籍成員寧寧以往言論也成為討論焦點，aespa今天在日文版官方網站宣布，中國籍成員寧寧因為「感染流感」，將缺席紅白，因此12月31日的晚會aespa只有三位成員登台。

根據《中央社》報導指出，aespa於2020年出道，由韓籍的Karina、Winter，中國籍的寧寧與日籍的Giselle組成。寧寧過去曾在對粉絲聊天的「泡泡」付費應用平台上發布一張蘑菇雲形狀的燈具照片，並用英文寫道：「買了可愛的燈，大家覺得怎麼樣？」

aespa官網今天發文指出，「關於aespa成員寧寧在社群媒體發布的內容，我們收到了許多指正。該貼文沒有任何特定目的或意圖，但確實引發各種擔憂，今後我們將更為謹慎。」

貼文續指，「寧寧身體狀況持續不佳，經醫院診察後確認感染流感，醫師判斷需要充分休養與靜養。本公司已經向NHK提出申請，這次紅白歌唱大賽將由Karina、Giselle與Winter等3名成員出演」，貼文表示「如此接近的時間才通知大家，對此深表歉意，請各位理解。」

另外，NHK也在官網宣布，「原定出演第76屆紅白歌唱大賽的aespa，因成員寧寧身體不適，將由不含寧寧在內的3名成員出演。」

不過，寧寧近期確實頻傳身體不適，這個月舉行的MMA頒獎典禮，公司一開始公告寧寧掛病號缺席紅毯，不過她後來仍一起到場演出，如今又傳出健康亮紅燈，在紅白登場的兩天前發布辭演公告，再度引發中日網友們議論。

